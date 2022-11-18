«РАСТАМ-Экология» проводит производственный экологический мониторинг и контроль

В самом начале пути организация получила 9 проектов на экологический мониторинг, после чего продолжила развивать это направление. Специалисты успешно разрабатывают проекты и проводят оценку фонового состояния территории. Так, например, они подготавливали программу по контролю и оздоровлению экологической обстановки на месторождении в ЯНАО.