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Posted 18 ноября 2022, 04:26

Published 18 ноября 2022, 04:26

Modified 18 ноября 2022, 04:28

Updated 18 ноября 2022, 04:28

«РАСТАМ-Экология» проводит производственный экологический мониторинг и контроль

«РАСТАМ-Экология» проводит производственный экологический мониторинг и контроль

18 ноября 2022, 04:26
Фото: 1MI.

«РАСТАМ-Экология» проводит производственный экологический мониторинг и контроль

Экологический мониторинг окружающей среды позволяет вовремя отследить загрязнения и предотвратить их — этим и занимается тюменская компания «РАСТАМ-Экология» еще с 2007 года. Фирма оказывает услуги по мониторингу и контролю, помогая защитить окружающую среду.

В самом начале пути организация получила 9 проектов на экологический мониторинг, после чего продолжила развивать это направление. Специалисты успешно разрабатывают проекты и проводят оценку фонового состояния территории. Так, например, они подготавливали программу по контролю и оздоровлению экологической обстановки на месторождении в ЯНАО.

Локальный экологический мониторинг

Сотрудники «РАСТАМ-Экология» работают и в области ведения локального экологического мониторинга. Благодаря этой технологии удается оценить изменения на большой площади — на территории города или района, появляется возможность изучить территорию, на которую воздействуют сразу несколько объектов. Разработкой проектов также занимается «РАСТАМ».

В списке услуг есть и пункт, связанный с разработкой природоохранной и разрешительной документации в области экологии. Это необходимо предприятиям, оказывающим негативное влияние на окружающую среду.

Специалисты с большим опытом помогают оформить документацию в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Инженерно-экологические изыскания для строительства

«РАСТАМ-Экология» специализируется и на инженерно-экологических изысканиях для строительства. Компания получила лицензию на эту деятельность от ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».

Работники фирмы проводят комплекс исследований компонентов окружающей среды, социально-экономических и техногенных условий на обозначенном участке.

Инструментальные замеры — то, без чего не обойтись предприятиям, имеющим установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ. В ходе работы сотрудники «РАСТАМ» качественно производят замеры, основываясь на требованиях проекта производственного экологического контроля.

После замеров пробы отправляются в лабораторию на исследование. У компании есть собственная химико-аналитическая лаборатория, аккредитованная в 2019 году. В ней есть всё необходимое оборудование, количество применяемых методов испытаний увеличивается. 

Инвентаризация нефтезагрязнённых и засоленных земель

Еще востребованная услуга в Тюменской области, предоставляемая «РАСТАМ-Экология» — инвентаризация и паспортизация нефтезагрязнённых и засоленных земель, экологическое картирование.

В ходе паспортизации загрязненной территории собирают информацию о площади разлива, содержании нефти в почве и на её поверхности.

На основе этих данных создается паспорт, а также масштабная схема загрязненного участка с указанием контуров.

Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.

#Тюменская область#Экология#Контроль#Мониторинг
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