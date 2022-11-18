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Назначен новый руководитель Арбитражного суда

Сегодня, 05:31
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

У Арбитражного суда Тюменской области новый руководитель

Эту почетную должность занял Олег Жирных. Он имеет первый класс судьи и работает в юридической сфере 23 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
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Тюмень

Ранее это кресло занимал Олег Финько, но в апреле текущего года его проводили на пенсию. Тогда и начались поиски нового кандидата.

Председатель Арбитражного суда Тюменской области Олег Финько ушел в отставку
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Сегодня стало известно, что Арбитражный суд возглавил Олег Валерьевич Жирных. Он родился в Красноярске в 1978 года, окончил Томский университет по специальности «Юриспруденция».

Указом президента в 2009 году был назначен на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края. В 2014 году он уже был заместителем председателя этого суда.

В 2020-м его перевели на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. А 4 ноября 2022 года вышел приказ зачислении его на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о самых интересных арбитражных делах октября. В их числе задолженность в 26 млн рублей, суд из-за персонажа из «Фиксиков», неосновательное обогащение в ходе исполнения контрактов.

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