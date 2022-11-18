Назначен новый руководитель Арбитражного суда

Ранее это кресло занимал Олег Финько, но в апреле текущего года его проводили на пенсию. Тогда и начались поиски нового кандидата.
Сегодня стало известно, что Арбитражный суд возглавил Олег Валерьевич Жирных. Он родился в Красноярске в 1978 года, окончил Томский университет по специальности «Юриспруденция».
Указом президента в 2009 году был назначен на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края. В 2014 году он уже был заместителем председателя этого суда.
В 2020-м его перевели на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. А 4 ноября 2022 года вышел приказ зачислении его на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о самых интересных арбитражных делах октября. В их числе задолженность в 26 млн рублей, суд из-за персонажа из «Фиксиков», неосновательное обогащение в ходе исполнения контрактов.