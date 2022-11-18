Наказали тюменца, по вине которого в ДТП пострадала женщина

Суд считает, что в июле этого года 68-летний Леонид Соловьев ехал на машине по улице Доронина. Он превысил скорость и наехал на женщину, которая переходила пешеходный переход.



У пострадавшей черепно-мозговая травма, ссадины, переломы и гематомы.



Леонид признал свою вину в суде и сказал, что раскаивается в произошедшем.



Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить сбитой женщине 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.