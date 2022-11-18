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Posted 18 ноября 2022, 04:54

Published 18 ноября 2022, 04:54

Modified 18 ноября 2022, 04:56

Updated 18 ноября 2022, 04:56

Тюменца, сбившего женщину на пешеходном переходе, лишили свободы

Наказали тюменца, по вине которого в ДТП пострадала женщина

18 ноября 2022, 04:54
Фото: 1MI.

Тюменца, сбившего женщину на пешеходном переходе, лишили свободы

Сюжет
ДТП
Вынесли приговор мужчине, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Суд считает, что в июле этого года 68-летний Леонид Соловьев ехал на машине по улице Доронина. Он превысил скорость и наехал на женщину, которая переходила пешеходный переход.

У пострадавшей черепно-мозговая травма, ссадины, переломы и гематомы.

Леонид признал свою вину в суде и сказал, что раскаивается в произошедшем.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить сбитой женщине 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автомобиль сбил пешехода в центре Тюмени около остановки «Сквер Немцова»
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Ранее «Наш город» писал о том, что около Тюмени погиб 24-летний водитель Mazda. Автомобиль получил значительные повреждения, и заблокировал одну из полос трассы Тюмень — Омск.

#Мелиса Учунджю#ДТП#Прокуратура#Жалобы#Новости тюмени#Тюменский областной суд#Безопасность на дорогах
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