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На трассе Тюмень – Омск автомобиль насмерть сбил дикое животное

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI

В Тюменской области неизвестный водитель насмерть сбил дикое животное

В Ишимском районе на трассе Тюмень – Омск водитель машины сбил дикое животное. По данным паблика «Ишим пере Подслушано» на место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД. Дикий зверь умер на обочине дороги.

Инцидент произошел на  252 км федеральной автодороги, марку машины и его водителя пока установить не удалось.

«Надо было соблюдать скоростной режим», - отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».

В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что сегодня в Абатском районе автомобиль сбил косулю, животное скончалось.

В сентябре на трассе Тюмень – ХМАО произошла смертельная авария. В дорожно-транспортном происшествии травмы, несовместимые с жизнью, получил 23-летний житель Омской области. Hyundai сбил лося, от удара автомобиль выбросило в кювет. 24-летний водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу.

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#Александр Мязин#Общество#ДПС#Животные#Трасса#Трасса Тюмень - Омск
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