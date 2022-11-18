На трассе Тюмень – Омск автомобиль насмерть сбил дикое животное

Инцидент произошел на 252 км федеральной автодороги, марку машины и его водителя пока установить не удалось.
«Надо было соблюдать скоростной режим», - отметил подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что сегодня в Абатском районе автомобиль сбил косулю, животное скончалось.
В сентябре на трассе Тюмень – ХМАО произошла смертельная авария. В дорожно-транспортном происшествии травмы, несовместимые с жизнью, получил 23-летний житель Омской области. Hyundai сбил лося, от удара автомобиль выбросило в кювет. 24-летний водитель получил травмы, его госпитализировали в больницу.