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Москва и Минск разработают высотную лестницу для спасателей

Вчера, 17:32
Российские и белорусские разработчики планируют создать 52-метровую пожарную лестницу для эвакуации людей с высоких этажей. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Как передают «Известия», министр побывал в Минске с рабочим визитом, где он посетил предприятие «МАЗ». Руководитель завода рассказал, что белорусская пожарная техника почти на 90% производится из отечественных деталей и технологий.

В свою очередь Куренков заявил о решении сформировать совместную группу специалистов, которые бы создали уникальную 52-метровую пожарную лестницу, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей.  

При этом представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции.

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