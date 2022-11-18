Москва и Минск разработают высотную лестницу для спасателей

Как передают «Известия», министр побывал в Минске с рабочим визитом, где он посетил предприятие «МАЗ». Руководитель завода рассказал, что белорусская пожарная техника почти на 90% производится из отечественных деталей и технологий.
В свою очередь Куренков заявил о решении сформировать совместную группу специалистов, которые бы создали уникальную 52-метровую пожарную лестницу, которая помогала бы спасать людей с высоких этажей.
При этом представители белорусской стороны заверили, что готовы не только к партнерству, но и даже к конкуренции.