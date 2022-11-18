Морозы в Тюмени, приговор замначальнику тюменского УФСИН, суд из-за смерти крановщицы

Стоит отметить, что в Тюмени было зафиксировано 3 серьёзных случая, связанные с подобной строительной техников. В 2017 году у крана оборвался трос и часть его прилетела в кабину к машинисту, который получил серьезные травмы, но выжил. А 2 сентября 2020-го года во время сильной бури на стройке ЖК «Ария» упали три башенных крана. Тогда двое крановщиков попали в отделение реанимации ОКБ № 2. Позже обоих пострадавших выписали.