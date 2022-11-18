Морозы в Тюмени, приговор замначальнику тюменского УФСИН, суд из-за смерти крановщицы

Ученики 1-4 классов сегодня остались дома.
Утром столбики термометров опустились до – 22 градусов, с учетом ветра температура ощущается, как – 28. В ближайшие несколько дней синоптики обещают потепление. В воскресенье и понедельник ожидается до - 8 градусов, снегопад в Тюмени закончится. Возможно усиление ветра до 3-6 метров в секунду.
Экс-замначальника тюменского УФСИН просил смягчить приговор.
Тюменский суд оставил без изменений приговор экс-замначальнику УФСИН России по Тюменской области Андрею Рукосмотрову. Ранее он был осужден на 3 года колонии со штрафом 3,6 млн рублей. Приговор обжаловала защита обвиняемого. 18 ноября суд оставил приговор без изменений.
Ранее «Наш город» сообщал, что бывший замначальника тюменского СИЗО получил пять лет за взятки.
Тюменского начальника будут судить за смерть крановщицы Эльвиры Демидовой.
По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, в Тюмени перед судом предстанет начальник подъемных сооружений. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего скончалась машинист крана 31-летняя Эльвира Демидова.
Расследование проведено в отношении мужчины 1977 года рождения.
«По версии следствия, обвиняемый, не исполняя должным образом свои должностные обязанности, допустил множественные нарушения, выразившиеся в не надлежащем обслуживании и ремонте козлового крана», - сообщили в СКР по Тюменской области.
Трагедия произошла 26 июля на производственной базе. В этот день 31-летняя машинист крана выполняла погрузку бетонных конструкций. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.
Стоит отметить, что в Тюмени было зафиксировано 3 серьёзных случая, связанные с подобной строительной техников. В 2017 году у крана оборвался трос и часть его прилетела в кабину к машинисту, который получил серьезные травмы, но выжил. А 2 сентября 2020-го года во время сильной бури на стройке ЖК «Ария» упали три башенных крана. Тогда двое крановщиков попали в отделение реанимации ОКБ № 2. Позже обоих пострадавших выписали.