«Многое тут переосмысливается»: ставропольский военврач о работе в зоне СВО

Мы помимо того, что врачи, еще и военные врачи. А человек военный должен уметь себя систематически мобилизовывать. И это никакие не подвиги, это жизнь. Ты с утра должен быть побритый. У тебя пациенты — ты должен с ними вежливо разговаривать. Даже если они в состоянии стресса, ты должен все равно держать себя в руках, составить для себя максимально полное понимание их состояния, так же максимально полно ответить на их вопросы. И при этом еще же есть очередь. Так что все это надо делать, невзирая на собственную усталость или прочие иные состояния.