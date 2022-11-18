Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей

«У Тобольска есть все, чтобы стать туристической столицей Сибири, у него богатейший бэкграунд. Некоторые города придумывают легенды, если нет реальных историй. А в Тобольске эти реальные истории есть. Город сейчас посещает в среднем 250 000 туристов при количестве жителей — 100 000. Это достойный показатель, не все направления могут похвастаться таким соотношением туристов и численности населения», —

— «При этом Тобольск по преобразованию городской среды и развитию туризма вырвался далеко вперед по сравнению со многими городами, в которых есть аналогичный, мощный исторический бэкграунд. Эти улучшения приятны и жителям, и туристам. Здесь возникает такое объединение интересов, от которого выигрывают обе стороны».