Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей

Комитет культурного наследия Тюменской области согласовал проектную документацию на работы по сохранению одного из зданий «Ансамбля городской насосной станции» — памятника регионального значения, имеющего культурную, историческую и архитектурную ценность. Реконструкция объекта входит в программу культурно-туристического наследия «Тобольск настоящий», которая разрабатывалась при массовом участии жителей города.
Здания городской насосной станции входят в ансамбль Базарной площади. В 2020 году Тобольск выиграл конкурс Минстроя и получил грант на благоустройство площади и улицы Мира, входящих в историческую зону Тобольска — Нижний Посад. Здесь восстанавливают памятники архитектуры, формируют единый пешеходный туристический маршрут. Обновленный Нижний Посад станет центром притяжения для жителей и путешественников. Здесь разместятся музеи, сувенирные лавки, ремесленные мастерские и кафе.
Сохранение и развитие исторической части города стало для города не простой задачей. С ней сталкиваются многие города постсоветского пространства: визуальная среда неоднородна и сочетает постройки и пространственные решения сразу трех периодов: дореволюционного, советского и современного. Объекты прошлых столетий, представляющие историческую и архитектурную ценность, зачастую или разрушены или находятся в плохом состоянии — советское наследие и эхо 90-х годов.
При таких вводных цель — не пытаться восстановить «как было», а объединить задачи сохранить историю и сделать пространство красивым и удобным для жителей, интегрировав объекты наследия в современную жизнь.
«При создании концепций развития городам нужно опираться на гармоничное развитие городской инфраструктуры, улучшение городской ткани, синхронизировать проекты развития города», — говорит Андрей Тютерев, эксперт проекта Архитекторы. РФ, член градостроительного совета при губернаторе Воронежской области.
В Тобольске проект на конкурс Минстроя разрабатывался не только профессионалами. К участию были привлечены местные жители, которые под руководством урбанистов переносили в план свои идеи о том, какой они хотят видеть родину. Для города это не первый опыт совместного проектирования. С 2021 года здесь идет программа развития городской среды «Тобольск настоящий», которую реализует региональная и городская власть в партнерстве с СИБУРом. В разработке программы приняли участие более 11 000 тоболяков: для них провели опросы и онлайн-голосования, организовали общественные слушания и проектные семинары. Приоритетами развития горожане определили восстановление объектов культурного и исторического наследия, ремонт фасадов зданий, благоустройство дворов, повышение привлекательности города для молодежи с помощью создания новых возможностей досуга и творчества и создания общественных пространств и другие.
«Тобольск выбрал вектор развития, оптимальный для всех: горожан, которых массово вовлекли в процессы проектирования, местного бизнеса и туристов, поток которых в последние годы растет. Сначала город обновил важную для жителей социальную инфраструктуру — то есть создал необходимую базу для дальнейшего роста. Дальнейшее развитие туризма и культуры помогает формировать среду, привлекательную для инвесторов и местных жителей, которые могут работать и самореализовываться, не покидая родного города», — отмечает директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.
Подобным образом сегодня развиваются многие российские города. Учет мнений местных сообществ помогает создавать не оторванные от жизни стратегии, а жизнеспособные инициативы, ориентированные на реальные потребности. Кроме того, совместное проектирование, помимо «настройки» города на людей, позволяет горожанам чувствовать себя востребованными и услышанными, а потенциальным лидерам — проявить себя и получить возможность развиваться с поддержкой территории. По такому пути идут, например, Краснодар, Сургут, Череповец, Калуга, которые входят в лидеры рейтингов по комфорту жизни и быстрому росту. Здесь активно опираются на идеи горожан и поддерживают местную социальную и предпринимательскую инициативу.
Поддержка городских лидеров, социальных активистов и малого бизнеса — еще один важнейший фактор формирования привлекательной и дружелюбной городской среды. Именно местные жители знают, каких товаров и услуг не хватает соседям, какие маленькие, но очень важные проблемы нужно решать, чтобы в городе стало комфортней жить. Неравнодушные к своей родине горожане с активной жизненной позицией зачастую становятся настоящими драйверами развития своих городов, а их идеи приносят ощутимый экономический эффект.
Яркий пример такого проекта — парк «Тобол». В 2017 году здесь снимали фильм и сериал по одноименному произведению Алексея Иванова. Большую часть декораций даже не пришлось строить — здесь сохранились здания, которые помнят главных действующих лиц картины: генерал-губернатора Матвея Гагарина и архитектора Семена Ремезова. Специально для съемок фильма недалеко от реки был построен «Посад сибирских старожилов». После окончания съемок было решено не демонтировать построенный городок, а превратить его в театрализованный парк, где можно погрузиться в атмосферу XVII–XVIII веков. Парк «Тобол», который развивает жительница города, стартовал за счет гранта от крупного бизнеса, а сейчас зарабатывает сам. Сюда активно едут и местные, и путешественники. Туристический поток в историческую столицу Сибири значимо возрос с открытием тобольского аэропорта — частыми гостями стали жители обеих столиц и тех городов, с которыми наладилили авиасообщение. Город привлекает путешественников со всей России своей историей и культурой и, конечно, сибирской природой.
«У Тобольска есть все, чтобы стать туристической столицей Сибири, у него богатейший бэкграунд. Некоторые города придумывают легенды, если нет реальных историй. А в Тобольске эти реальные истории есть. Город сейчас посещает в среднем 250 000 туристов при количестве жителей — 100 000. Это достойный показатель, не все направления могут похвастаться таким соотношением туристов и численности населения», — говорит Сергей Ромашин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. — «При этом Тобольск по преобразованию городской среды и развитию туризма вырвался далеко вперед по сравнению со многими городами, в которых есть аналогичный, мощный исторический бэкграунд. Эти улучшения приятны и жителям, и туристам. Здесь возникает такое объединение интересов, от которого выигрывают обе стороны».