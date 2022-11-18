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Крупные пробки фиксируются вечером в Тюмени на Закалужской и Щербакова

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI

Девятибалльные пробки сковали Тюмень в пятницу вечером

В областной столице 18 ноября в час пик фиксируются 9-бальные пробки. По данным 2ГИС, в городе произошло 4 дорожных аварии. На улице Закалужской скорость машин снизилась до 2-3 км/ч.

Пользователи сервиса 2ГИС сообщают о 3-х дорожных происшествиях на улице Щербакова. На 50 лет Октября, около дома № 57А, очевидцы сообщили о трёх машинах МЧС. ДТП зарегистрировано на улице Пермякова.

Стоит отметить, что на этой неделе пробки в 9 баллов наблюдались каждый будний день. Этому способствовал снегопад и резкое похолодание.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Омск автомобиль насмерть сбил дикое животное. Марку машины и водителя транспортного средства пока установить не удалось.

На трассе Тюмень – Омск автомобиль насмерть сбил дикое животное
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#Александр Мязин#Общество#ДПС#Погода#Пробки#Аварии#Дорожные пробки#Происшествия
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