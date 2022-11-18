Крупные пробки фиксируются вечером в Тюмени на Закалужской и Щербакова

Пользователи сервиса 2ГИС сообщают о 3-х дорожных происшествиях на улице Щербакова. На 50 лет Октября, около дома № 57А, очевидцы сообщили о трёх машинах МЧС. ДТП зарегистрировано на улице Пермякова.
Стоит отметить, что на этой неделе пробки в 9 баллов наблюдались каждый будний день. Этому способствовал снегопад и резкое похолодание.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень – Омск автомобиль насмерть сбил дикое животное. Марку машины и водителя транспортного средства пока установить не удалось.