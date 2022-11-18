Китайский автопром может захватить отечественный рынок

Сборочные предприятия заявляют, что скоро будут запущены конвейеры с новыми моделями. Наименования будущих партнёров пока не раскрываются. Однако эксперты уверены, что иных вариантов, кроме автомобилей китайского производства, сейчас нет.
На приход других иностранных производителей надежды нет никакой, потому что даже китайцы осуществляют поставки так, чтобы «не отсвечивать» и не попасть под возможные вторичные санкции, – комментирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В соответствии с данными ГИБДД, в первом месяце осени текущего года на учёт поставили 22 % новых китайских машин от всех зарегистрированных автомобилей, а именно 9753 наименований, у которых почти нет конкуренции.
Шансы, что китайцы запустят локальную сборку вместо прямого импорта сводятся к минимуму. По мнению экспертов, главный барьер заключается в ограниченности рынка.
Китайский автопром столкнётся с оттоком желающих купить новые автомобили, поскольку покупательская способность россиян снизилась (нет работы, нет денег, а если и есть, то их предпочитают экономить). Плюс отношение к китайскому автопрому не лучшее – у них нет того статуса. Китайские машины покупают от безысходности. Это все снижает ёмкость рынка, – считает Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.
Ранее «Наш город» писал, что на фоне санкций Audi, General Motors, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley и Rolls-Royce прекратили поставки машин в Россию. Будут ли они возобновлены, производители не уточнили.