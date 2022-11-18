Как стать музыкантом, плюсы и минусы профессии

Люди уже знают, как стать музыкантом, если нет специального образования. Сначала нужно получить базовые навыки, а затем — развиваться. В любой профессии важно выбрать направление. Так и с музыкой. Определиться поможет прослушивание мировой классики, например, «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone.
Некоторые люди сомневаются, что станут музыкантами. Они считают, что требуется идеальный слух. Однако если его нет, то это поправимо. Нарабатывается даже способность распознавать тона без эталонной ноты. Поэтому музыкантом может стать любой человек.
Особенности профессии
Профессии «музыкант» присущи особенности. Не все люди занимаются музыкой, даже при наличии возможностей. К музыкантам предъявляются особые требования. У известных людей гениальность совмещается с личными качествами.
Музыканты — креативные люди. Они не только умеют играть на музыкальных инструментах, но нестандартно мыслят. Для них не подходит скучная работа в офисе.
Креатив требует постоянного погружения в него. Профессиональные исполнители посвящают жизнь только музыке.
В музыкальной сфере есть направления. К ним относятся:
Нужно ли музыкальное образование
Музыкант — это творческая профессия. Если человек гениален, то он будет развиваться. Однако мало кто рождается безусловно талантливым. Музыканты проходят сложный путь со взлетами и падениями. Освоить музыкальную грамоту можно самому или пойти к педагогу на обучение вокалу.
Быть самоучкой — непросто: не знаешь, с чего начать и в каком направлении двигаться. К тому же, в занятиях музыкой важна самодисциплина. Гитарист рок-группы Nightly-Brightly Леонид Рузавин говорит, что учиться дома можно, если не утратишь мотивацию. Иначе — лучше обратиться к преподавателю, который даст базу для старта.
Леонид занимался и дома, и с учителем. Он сделал вывод, что идеальный вариант — это совмещение домашних и профессиональных занятий. Начинать обучение лучше с педагогом, чтобы понять основы. Если человек не знает азы, то не освоит сложные вещи.
Для успеха в деле должна быть заинтересованность в нем. Ни один учитель не вложит в человека знания, если он того не хочет. Чтобы развиваться, нужно любить то, чем занимаешься. Если у человека есть ресурс для того, чтобы двигаться вперед, то он найдет, как это сделать.
Как получить музыкальное образование
Чтобы стать музыкантом, надо найти учителя. Он даст материалы и поможет освоить технику игры на музыкальных инструментах. Конечно, есть примеры, когда люди становились знаменитыми, не имея специального образования. Однако у них была самодисциплина и мотивация.
Педагог раскроет азы, без которых развиваться будет трудно. Лучше поступить в специализированное учебное заведение.
Существуют три ступени образования:
Преподаватели научат не только играть на музыкальном инструменте. В обучение входят: сольное и хоровое пение, сольфеджио, музыкальная литература, нотная грамота и другие предметы.
Образовательные программы
Если человек хочет профессионально заниматься музыкой, то образование — необходимо. Без него добиться карьерных высот будет сложно. Преподавателям по вокалу нужен соответствующий диплом. Иначе — их не возьмут на работу.
Педагог по вокалу
Преподаватель по вокалу учит правильно петь. Эта профессия востребована музыкальной сфере. К учителям обращаются вокалисты музыкальных групп, желающие поставить голос, подготовиться к концертам и выступлениям. Преподаватели востребованы и у тех, кто учится петь для себя.
Задачами педагога являются:
Преподаватель обучает правильному пению и рассказывает об особенностях вокала в разных жанрах.
Музыкальная звукорежиссура
Звукорежиссер отвечает за звуковое оформление фильма, шоу или мероприятия. Эта профессия шире, чем звукооператор.
Звукорежиссер не только контролирует качество звукового ряда, но и создает звуковые образы. Фонограмма отражает режиссерский замысел и соответствует сценарию постановки.
В данной профессии творческая сторона сочетается с технической. От звукорежиссера зависит, как фильм или представление будут восприниматься зрителем.
Звукорежиссер выполняет задачи:
У звукорежиссера есть чутье на подлинный звук. Это нужно для качественного звучания.
Преимущества и недостатки профессии
Профессия музыкант имеет плюсы и минусы.
Плюсы:
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Минусы:
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