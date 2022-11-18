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Как стать музыкантом, плюсы и минусы профессии

Сегодня, 13:55
Фото: piqsels.com
Времена меняются. Развиваться и учиться стало проще.

Люди уже знают, как стать музыкантом, если нет специального образования. Сначала нужно получить базовые навыки, а затем — развиваться. В любой профессии важно выбрать направление. Так и с музыкой. Определиться поможет прослушивание мировой классики, например, «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone.

Некоторые люди сомневаются, что станут музыкантами. Они считают, что требуется идеальный слух. Однако если его нет, то это поправимо. Нарабатывается даже способность распознавать тона без эталонной ноты. Поэтому музыкантом может стать любой человек.

Особенности профессии

Профессии «музыкант» присущи особенности. Не все люди занимаются музыкой, даже при наличии возможностей. К музыкантам предъявляются особые требования. У известных людей гениальность совмещается с личными качествами.

Музыканты — креативные люди. Они не только умеют играть на музыкальных инструментах, но нестандартно мыслят. Для них не подходит скучная работа в офисе.

Креатив требует постоянного погружения в него. Профессиональные исполнители посвящают жизнь только музыке.

В музыкальной сфере есть направления. К ним относятся:

  1. Сфера развлечений, в которой человек играет так, чтобы нравилось слушателям. Мероприятия проходят на улице, в клубах и концертных залах.
  2. Образовательная сфера, когда человек занимается преподаванием. Эта область обширна: от учителя в школе до преподавателя в университете.
  3. Идеологическое направление. Подходит для людей, погруженных в любимое дело. Для них музыка — способ самореализации и выражения чувств.

Нужно ли музыкальное образование

Музыкант — это творческая профессия. Если человек гениален, то он будет развиваться. Однако мало кто рождается безусловно талантливым. Музыканты проходят сложный путь со взлетами и падениями. Освоить музыкальную грамоту можно самому или пойти к педагогу на обучение вокалу.

Быть самоучкой — непросто: не знаешь, с чего начать и в каком направлении двигаться. К тому же, в занятиях музыкой важна самодисциплина. Гитарист рок-группы Nightly-Brightly Леонид Рузавин говорит, что учиться дома можно, если не утратишь мотивацию. Иначе — лучше обратиться к преподавателю, который даст базу для старта.

Леонид занимался и дома, и с учителем. Он сделал вывод, что идеальный вариант — это совмещение домашних и профессиональных занятий. Начинать обучение лучше с педагогом, чтобы понять основы. Если человек не знает азы, то не освоит сложные вещи.

Для успеха в деле должна быть заинтересованность в нем. Ни один учитель не вложит в человека знания, если он того не хочет. Чтобы развиваться, нужно любить то, чем занимаешься. Если у человека есть ресурс для того, чтобы двигаться вперед, то он найдет, как это сделать.

Как получить музыкальное образование

Чтобы стать музыкантом, надо найти учителя. Он даст материалы и поможет освоить технику игры на музыкальных инструментах. Конечно, есть примеры, когда люди становились знаменитыми, не имея специального образования. Однако у них была самодисциплина и мотивация.

Педагог раскроет азы, без которых развиваться будет трудно. Лучше поступить в специализированное учебное заведение.

Существуют три ступени образования:

  1. Начальная — школа.
  2. Средняя — училище и консерватория.
  3. Высшая — университет культуры и искусства.

Преподаватели научат не только играть на музыкальном инструменте. В обучение входят: сольное и хоровое пение, сольфеджио, музыкальная литература, нотная грамота и другие предметы.

Образовательные программы

Если человек хочет профессионально заниматься музыкой, то образование — необходимо. Без него добиться карьерных высот будет сложно. Преподавателям по вокалу нужен соответствующий диплом. Иначе — их не возьмут на работу.

Педагог по вокалу

Преподаватель по вокалу учит правильно петь. Эта профессия востребована музыкальной сфере. К учителям обращаются вокалисты музыкальных групп, желающие поставить голос, подготовиться к концертам и выступлениям. Преподаватели востребованы и у тех, кто учится петь для себя.

Задачами педагога являются:

  • прослушивание ученика;
    • разработка методики и плана занятий;
    • проведение уроков;
    • организация обучающих мастер-классов.

Преподаватель обучает правильному пению и рассказывает об особенностях вокала в разных жанрах.

Музыкальная звукорежиссура

Звукорежиссер отвечает за звуковое оформление фильма, шоу или мероприятия. Эта профессия шире, чем звукооператор.

Звукорежиссер не только контролирует качество звукового ряда, но и создает звуковые образы. Фонограмма отражает режиссерский замысел и соответствует сценарию постановки.

В данной профессии творческая сторона сочетается с технической. От звукорежиссера зависит, как фильм или представление будут восприниматься зрителем.

Звукорежиссер выполняет задачи:

  • создает синхронные шумы;
    • имитирует звучание того, что происходит на экране;
    • координирует соотношение картинки и мелодии;
    • руководит звукомонтажом;
    • сводит звуковые элементы в фонограмму.

У звукорежиссера есть чутье на подлинный звук. Это нужно для качественного звучания.

Преимущества и недостатки профессии

Профессия музыкант имеет плюсы и минусы.

Плюсы:

  1. Самовыражение. Через творчество музыканты доносят до других людей личные переживания и поднимают глобальные проблемы.
  2. Участие в идейных проектах. Творческие люди общаются с единомышленниками и организуют группы по интересам. Это дает новый опыт.
  3. Заработок любимым делом. Если человеку нравится то, чем он занимается, то успех — обеспечен.
  4. Взаимодействие со слушателями. Известные музыканты имеют поклонников, поддерживающих обратную связь и вдохновляющих двигаться вперед.
  5. Презентация успехов. Большинство музыкантов выступает на концертах. Часто они являются авторами песен и исполняют их под гитару.
  6. Неполный рабочий день. Люди, которые поют или играют на инструментах, выступают по несколько часов в день.

Адреса музыкальных школ в Тюмени — https://tyumen.jsprav.ru/muzyikalnyie-shkolyi/.

Минусы:

  1. Сложности в поиске рабочего места. В мире много талантливых людей, но редко кто из них достигает высот. Для достижения цели приходится пробиваться.
  2. Высокая конкуренция. Чтобы стать известным, нужно иметь стиль, выделяющий из толпы.
  3. Небольшая зарплата в начале карьеры. Известные люди хорошо зарабатывают, однако начинающий музыкант больше трудится за идею.
  4. Длительный процесс обучения. Чтобы стать профессионалом, нужно учиться и следовать советам педагогов.
  5. Необходимость постоянного саморазвития. Если человек не совершенствует навыки, то он не двигается вперед.
  6. Постоянные гастроли. Популярные люди ездят по городам. Так они поддерживают интерес поклонников.
    Стать музыкантом непросто. Чтобы освоить профессию, нужно найти хорошего преподавателя и усердно учиться. Тогда успех не заставит себя долго ждать.

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