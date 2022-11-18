Как стать музыкантом, плюсы и минусы профессии

Для успеха в деле должна быть заинтересованность в нем. Ни один учитель не вложит в человека знания, если он того не хочет. Чтобы развиваться, нужно любить то, чем занимаешься. Если у человека есть ресурс для того, чтобы двигаться вперед, то он найдет, как это сделать.