Из-за жалоб заключенных проверяют ИК-1 в Тюмени

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Тюменской области Алексей Тимофеев и председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Михаил Морозов проверили условия заключенных в исправительной колонии № 1. Источник «Нашего города» сообщил, что жалобы были высказаны во время приезда Пригожина в Тюмень.
Всего в учреждении находится порядка 800 человек. Они осуждены за за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, эти люди уже сидели в тюрьме.
«Особое внимание в ходе проверки уделялось соблюдению режима, обеспечению безопасности, организации питания. Также наблюдателей интересовал вопрос о трудоиспользовании заключенных и о законности применения физической силы», — комментируют в пресс-службе областной прокуратуры.
Устранение нарушений взято на контроль.
Также работники прокуратуры провели прием заключенных, которые содержатся в исправительной колонии.Осужденные делились проблемами, в частности, несогласии с приговорами.
Ранее «Наш город» писал о том, что прошла отправка осужденных в зону боевых действий на Украину для участия в специальной военной операции. Это уже третья попытка УФСИН отправить заключённых на специальную военную операцию.