nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за жалоб заключенных проверяют ИК-1 в Тюмени

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI

В Тюмени прокуроры пришли с проверкой в ИК-1 из-за жалоб заключенных

В результате проверки исправительной колонии прокурором и сотрудниками ОНК был выявлен ряд нарушений. Выяснилось, что есть проблемы с режимом, материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением и привлечением заключенных к труду. Жалобы подтвердились, а виновные будут наказаны.

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Тюменской области Алексей Тимофеев и председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Михаил Морозов проверили условия заключенных в исправительной колонии № 1. Источник «Нашего города» сообщил, что жалобы были высказаны во время приезда Пригожина в Тюмень.

Всего в учреждении находится порядка 800 человек. Они осуждены за за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, эти люди уже сидели в тюрьме.

«Особое внимание в ходе проверки уделялось соблюдению режима, обеспечению безопасности, организации питания. Также наблюдателей интересовал вопрос о трудоиспользовании заключенных и о законности применения физической силы», — комментируют в пресс-службе областной прокуратуры.

Устранение нарушений взято на контроль.

Также работники прокуратуры провели прием заключенных, которые содержатся в исправительной колонии.Осужденные делились проблемами, в частности, несогласии с приговорами.

От колонии № 1 выехали автозаки с заключенными
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что прошла отправка осужденных в зону боевых действий на Украину для участия в специальной военной операции. Это уже третья попытка УФСИН отправить заключённых на специальную военную операцию.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Жалобы#Прокуратура#Указы президента
Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23