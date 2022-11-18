ФИОП: серьёзные перспективы в обучении открываются у компьютерного моделирования

Наталья Полковникова, отвечающая за цифровое моделирование в ФИОП, назвала материаловедение дисциплиной, от которой во многом зависит будущее. Уже сейчас появляется много сверхлегких и сверхпрочных материалов. Она акцентировала внимание и на водороде как топливе будущего. По ее словам, водород будут получать «на мембранах». Таким образом промышленность уйдет от дорогого электролитического метода получения перспективного горючего.