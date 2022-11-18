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ФИОП: серьёзные перспективы в обучении открываются у компьютерного моделирования

Сегодня, 11:15
Фото: pxhere.com
Ученые из Российской Федерации предлагают изменить концепцию учебных курсов по компьютерному моделированию материалов. Они считают, что упор в обучении следует делать на практической составляющей и на потребностях индустрии.

Аналитики сообщают, что Россия занимает третью позицию в рейтинге ведущих стран по числу статей о моделировании в материаловедении. Однако коммерческая польза от этих открытий минимальна. Количество патентов по отношению к статьям ничтожное, пишет newsnn.ru

Недавно в университете «Сириус» прошел интенсив «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». В нем участвовали 30 представителей научных организаций и вузов. Форум проводился при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 

В течение пяти дней участники мероприятия повышали свою квалификацию в компьютерном моделировании и изучали практические аспекты применения данной дисциплины, в том числе экономические. Они обсуждали мировые тренды в этой сфере, делились своими наработками и изучали возможности сотрудничества.

Пр итогу интенсива была выпущена концепция новых образовательных программ, дисциплин и научных школ по математическому моделированию материалов. Внедрять её начнут в региональных вузах уже со следующего года.

Наталья Полковникова, отвечающая за цифровое моделирование в ФИОП, назвала материаловедение дисциплиной, от которой во многом зависит будущее. Уже сейчас появляется много сверхлегких и сверхпрочных материалов. Она акцентировала внимание и на водороде как топливе будущего. По ее словам, водород будут получать «на мембранах». Таким образом промышленность уйдет от дорогого электролитического метода получения перспективного горючего.

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