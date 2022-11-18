ФИОП: серьёзные перспективы в обучении открываются у компьютерного моделирования

Аналитики сообщают, что Россия занимает третью позицию в рейтинге ведущих стран по числу статей о моделировании в материаловедении. Однако коммерческая польза от этих открытий минимальна. Количество патентов по отношению к статьям ничтожное, пишет newsnn.ru.
Недавно в университете «Сириус» прошел интенсив «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». В нем участвовали 30 представителей научных организаций и вузов. Форум проводился при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
В течение пяти дней участники мероприятия повышали свою квалификацию в компьютерном моделировании и изучали практические аспекты применения данной дисциплины, в том числе экономические. Они обсуждали мировые тренды в этой сфере, делились своими наработками и изучали возможности сотрудничества.
Пр итогу интенсива была выпущена концепция новых образовательных программ, дисциплин и научных школ по математическому моделированию материалов. Внедрять её начнут в региональных вузах уже со следующего года.
Наталья Полковникова, отвечающая за цифровое моделирование в ФИОП, назвала материаловедение дисциплиной, от которой во многом зависит будущее. Уже сейчас появляется много сверхлегких и сверхпрочных материалов. Она акцентировала внимание и на водороде как топливе будущего. По ее словам, водород будут получать «на мембранах». Таким образом промышленность уйдет от дорогого электролитического метода получения перспективного горючего.