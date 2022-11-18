Дорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск отремонтируют за 11,5 миллиардов

Ранее «Наш город» писал о том, что на реконструкцию сквера «Школьный» потратят меньше запланированной суммы. 97,8 миллионов рублей потратят тюменские власти на благоустройство сквера «Школьный». Информация об итогах торгов опубликована на портале Госзакупки.