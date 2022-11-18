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Дорогу Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск отремонтируют за 11,5 миллиардов

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI

11,5 миллиардов потратят на строительство дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск

Уралуправтодор объявили закупку на 11.5 миллиардов на строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Работы планируют завершить в конце 2027 года. Информация о лоте размещена на Госзакупках.

 

«Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на участке км 226+000 — км 238+000, Тюменская область», — указано в инструкции лота.

Оказание подачи заявок завершится 5 декабря этого года. Стоит отметить, что все работы подрядчик будет выполнять «под ключ».

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Ранее «Наш город» писал о том, что на реконструкцию сквера «Школьный» потратят меньше запланированной суммы. 97,8 миллионов рублей потратят тюменские власти на благоустройство сквера «Школьный». Информация об итогах торгов опубликована на портале Госзакупки.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дорожное строительство#Долевое строительство#Строительство дорог#Дороги#Деньги
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