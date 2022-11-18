Для тюменцев появятся уникальные туры в Москву

Ранее «Наш город» писал о том, что одним из самых популярных направлений туризма у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и ОАЭ. Для двух человек неделя отдыха будет стоить около 200 тысяч рублей. Не теряет популярности среди тюменцев и Египет.