Для тюменцев появятся уникальные туры в Москву

По словам руководителя Дирекции по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анны Нефедовой, для них крайне важно наблюдать за правительственными, социальными и туристическими трендами, чтобы формировать наиболее релевантные продуктовые предложения.
«Мы тщательно изучаем портрет туриста, который приезжает к нам, в том числе из Тюменской области. Планируем формировать направления для создания продуктовых предложений для туристов Москвы и Тюменской области для продажи и на следующий год», — проинформировала Анна Нефедова.
Она выразила благодарность администрации Тюменской области за гостеприимство и командную работу. Главная цель совместной работы — знакомство туристической отрасли Москвы с возможностями Тюменской области и туристической отрасли нашего региона с возможностями столицы.
Анна отметила активную явку представителей туристического сообщества Тюменской области, что говорит о взаимном интересе. Москва предлагает множество проектов для населения нашего региона, в частности, для тюменской молодежи.
«В декабре для жителей Тюмени откроется передвижной информационный туристический центр. Тюменцы смогут узнать, какие интересные мероприятия готовит Москва на новогодние праздники», — добавила Нефедова.
Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов говорит, что есть большое количество направлений по продвижению туристического потенциала.
«Одно из них — сотрудничество с коллегами из Москвы. Мы занимаемся взаимным продвижением наших турпродуктов. Кроме того, в этом году для москвичей открытием стал Тобольск, что не может не радовать», — заявил Пухов.
Дмитрий перечислил ключевые направления для зимнего отдыха. В первую очередь, людей интересуют термальные комплексы, которых в нашем регионе больше 20. Они располагаются в разных районах Тюменской области.
«На любой вкус и кошелек есть предложения. Сейчас активно развивается традиция русской бани. В зимний сезон советую посещать банные комплексы с бассейнами, массажами и СПА-процедурами», — говорит директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.
Также он выделил сибирскую гастрономию. Не только гости города, но и местные жители могут найти для себя что-то новое и вкусное. Некоторые рестораны даже запускают отдельное сибирское меню.
Ранее «Наш город» писал о том, что одним из самых популярных направлений туризма у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и ОАЭ. Для двух человек неделя отдыха будет стоить около 200 тысяч рублей. Не теряет популярности среди тюменцев и Египет.