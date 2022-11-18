Деятельность моргов, их назначение, виды, услуги

Уход из жизни всегда трагичен для родственников, и душевные переживания, явные или не явные, присутствуют всегда, не дают мыслить рационально, принимать оперативные решения. Даже сама организация похорон представляет проблему, ведь живущие мало представляют себе, что и как надо делать, чтобы похоронный церемониал был соблюден.



Что означает слово «морг» и куда отправляют тело усопшего



Бытовое название «морг» означает сокращенное по первым буквам словосочетание «место окончательной регистрации граждан». И поскольку общество, социум нуждается в строгом учете граждан, то и смерть человека официально регистрируется в соответствующем учреждении.



Как и в любом городе или поселении морги Санкт-Петербурга имеют несколько типов назначения:



1. Пао или отделения патологоанатомические при стационарах/клиниках. В такое отделения попадает тело усопшего после нахождения в стационаре в тех случаях, когда излечения не наступило. Для установки или подтверждения причины смерти пациента аутопсия производится в обязательном порядке. Родственники покойного человека могут отказаться от вскрытия, если причина для них явная. Если человек умирает дома или смерть была вне больницы, но по естественной причине, тело так же отправляется в патологоанатомическое отделение. Надо знать, что Пао имеются не в каждой больнице/стационаре, поэтому тело покойного может быть перевезено в другой район для подготовки к погребению.

2. Смэ или отделения судебной медицины, куда тела попадают после несчастных случаев или смерти при выявлении криминального уклона. Аутопсия обязательна, поскольку причина смерти требует подтверждения для последующего расследования.

3. Останкохранилища неопознанных лиц. В таких отделениях вскрытие не производятся, но тела хранятся длительное время (от двух недель и более) в том случае, когда-либо не удается опознать личность покойного, либо поиски родственников не приносят результата.



Ритуальные услуги, которые предоставляют морги города, условно подразделяются на две категории:



— бесплатные или обязательные услуги включают в себя аутопсию для установки или подтверждения причины смерти, выдачу официального свидетельства и справки о причинах смерти, хранение тела усопшего сроком до недели, санитарную обработку тела без косметической подготовки, одевание покойного;

— платные или дополнительные услуги включают в себя частичное или полное бальзамирование и косметическую подготовку к открытому прощанию с покойным, хранение тела на срок до двух недель, если погребение в более короткое время по каким-либо причинам невозможно.



Обращение в ООО «Городская ритуальная служба» позволит оперативно и максимально безболезненно решить все вопросы с моргом. Консультации по появившимся вопросам похорон можно получить при обращении по телефону +7(812)500-35-33 или на сайте https://spbgorritual.ru/.