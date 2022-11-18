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Дефицит в аптеках: тюменцы не могут купить детям жаропонижающее

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI

Из тюменских аптек исчезло детское жаропонижающее

Тюменцы сообщают об отсутствии жаропонижающего препарата для детей — «Нурофен», об этом сообщает URA.RU.
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Санкции

В URA.RU обратились несколько тюменцев с жалобой на то, что не могут найти препарат в аптеках. Он ввозился в Россию из-за границы, а сейчас, в связи с санкциями, объемы поставок сократились.

Врачи сообщают, что теперь им приходится назначать детям аналог —  детский парацетамол. Однако он более токсичный, чем «Нурофен».

Фармацевты говорят, что этого жаропонижающего уже давно нет, да и завозов в ближайшее время не ожидается.

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А потому некоторые тюменцы заказывают препарат через знакомых, которые живут, например, в Казахстане.

Ранее «Наш город» рассказывал об исчезновении антибиотика из тюменских аптек. «Амоксиклав» сейчас недоступен для продажи. Фармацевты предлагают выбирать аналоги.

#Алиса Вернер#Здоровье#Санкции#Новости тюмени#Болезни#Болезнь#Врачи#Запись к врачу#Рецепты#Электронный рецепт
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