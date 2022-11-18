Дефицит в аптеках: тюменцы не могут купить детям жаропонижающее

В URA.RU обратились несколько тюменцев с жалобой на то, что не могут найти препарат в аптеках. Он ввозился в Россию из-за границы, а сейчас, в связи с санкциями, объемы поставок сократились.
Врачи сообщают, что теперь им приходится назначать детям аналог — детский парацетамол. Однако он более токсичный, чем «Нурофен».
Фармацевты говорят, что этого жаропонижающего уже давно нет, да и завозов в ближайшее время не ожидается.
А потому некоторые тюменцы заказывают препарат через знакомых, которые живут, например, в Казахстане.
Ранее «Наш город» рассказывал об исчезновении антибиотика из тюменских аптек. «Амоксиклав» сейчас недоступен для продажи. Фармацевты предлагают выбирать аналоги.