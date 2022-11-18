«Боровская» птицефабрика вновь складирует птичий помет

На этот раз Россельхознадзор проверил птицефабрику, располагающуюся в Голышмановском районе. О прибытии гостей на предприятии не знали, оно было внеплановым.
И в 450 метрах от территории птицефабрики, был обнаружен склад помета, а неподалеку от него переполненное пометохранилище. Как известно, это далеко не первый случай, когда птицефабрика нарушает закон о переработке и утилизации биологических отходов.
Сотрудники Россельхознадзора внесли предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований» руководству птицефабрики. Они должны в ближайшее время устранить допущенные нарушения.
Ранее «Наш город» рассказывал, что на производстве этой птицефабрики, которое располагается под Тюменью в сентябре сотрудники Россельхознадзора выявили, что между поселком Боровский и птицефабрикой нет санитарно-защитной зоны. На дороге нет дезинфекционного напольного покрытия для автотранспорта и дезинфекционных установок. На территорию свободно может попасть любой транспорт.