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«Боровская» птицефабрика вновь складирует птичий помет

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI

На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли склад помета

Специалисты Россельхознадзора наведались на «Боровскую» птицефабрику. Выяснилось, что сотрудники производства продолжают игнорировать технологии переработки биологических отходов.

На этот раз Россельхознадзор проверил птицефабрику, располагающуюся в Голышмановском районе. О прибытии гостей на предприятии не знали, оно было внеплановым. 

И в 450 метрах от территории птицефабрики, был обнаружен склад помета, а неподалеку от него переполненное пометохранилище. Как известно, это далеко не первый случай, когда птицефабрика нарушает закон о переработке и утилизации биологических отходов. 

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Сотрудники Россельхознадзора внесли предостережение  о «недопустимости нарушения обязательных требований» руководству птицефабрики. Они должны в ближайшее время устранить допущенные нарушения.

Ранее «Наш город» рассказывал, что на производстве этой птицефабрики, которое располагается под Тюменью в сентябре сотрудники Россельхознадзора выявили, что между поселком Боровский и птицефабрикой нет санитарно-защитной зоны. На дороге нет дезинфекционного напольного покрытия для автотранспорта и дезинфекционных установок. На территорию свободно может попасть любой транспорт.

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