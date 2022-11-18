Более 60% жителей РФ одобрили присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

Свыше 50% информированы о решении Владимира Путина присвоить Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». О том, что девяти городам РФ, в списке которых Горловка и Луганск, присвоены звания «Город трудовой доблести», знают 56%. В первый раз получили такие сведения во время опроса 44% его участников.