Более 60% жителей РФ одобрили присвоение почетных званий Мариуполю, Мелитополю

По информации newsnn, в ноябре под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Российского оргкомитета «Победа», в рамках которого было обсуждено предложение о присвоении некоторым городам почетных званий.
Стало известно, что 76% граждан слышали о присвоении ряду городов РФ почетных званий «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы». 24% респондентов услышали об этом впервые.
Свыше 50% информированы о решении Владимира Путина присвоить Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». О том, что девяти городам РФ, в списке которых Горловка и Луганск, присвоены звания «Город трудовой доблести», знают 56%. В первый раз получили такие сведения во время опроса 44% его участников.
К присвоению почетных званий городам, недавно ставшим российскими, респонденты относятся по большей части позитивно (64%), негативно – 5%, равнодушно – 25%. Затруднились дать ответ 6%.
Среди наиболее распространенных аргументов в поддержку такого решения были названы: заслуженная награда (15%), весомый вклад городов во времена ВОВ (10%), тяжелые испытания, выпавшие жителям, находившимся под обстрелами (9%).