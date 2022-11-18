nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Андрей Воробьев: На авиазаводе в Луховицах скоро пройдут испытания Ил-114-300

Сегодня, 13:46
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным, чтобы обсудить детали реализации президентских программ.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено производству Ил-114-300 на ЛАЗ имени П. А. Воронина, а также изготовлению средств индивидуальной бронезащиты на других предприятиях горокруга, пишут newizv.ru.

Как рассказал глава Луховиц, основным градообразующим предприятием Луховиц является ЛАЗ имени Воронина — филиал Объединенной авиастроительной корпорации. Завод подпишет соглашение на производство 19 гражданских самолетов с турбовинтовыми двигателями. Машины должны быть изготовлены в течение ближайших трех-четырех лет. Тимохин отметил, что первые летные испытания запланированы на 26 декабря этого года. Он также выразил радость приближению этого момента. Воробьев побывал на авиазаводе в конце апреля этого года, когда проект новой машины находился на стадии сборки и доработки.

Еще два крупных луховицких предприятия осуществляют выпуск средств индивидуальной бронезащиты и бронежилетов.

12 000 бронежилетов выпустят на заводе «Штурмснаряжение и экипировка» в этом году, в следующем — в десять раз больше. Расширить производство планирует и НПП «КлАСС», где через год будут выпускать более 90 000 единиц продукции. Важно отметить, что сейчас специалисты занимаются разработками, позволяющими обеспечить 100%-ную выживаемость в бою.

По подсчетам экспертов прирост внебюджетных инвестиций в экономический сектор Луховиц за девять месяцев этого года увеличился на 41% по сравнению с аналогичным девятимесячным периодом прошлого года. В итоге объем инвестиционных капиталовложений составил 3,8 миллиарда рублей.

Известно, что все заводы городского округа продолжают функционировать, несмотря на санкции. В том числе речь идет о пяти предприятиях, учредителями которых являются юридические лица — резиденты других государств.

Кроме того, в 2022 году в округе было открыто семь новых заводов, на которых было создано более четырехсот рабочих мест.

Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23