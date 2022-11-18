Андрей Воробьев: На авиазаводе в Луховицах скоро пройдут испытания Ил-114-300

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено производству Ил-114-300 на ЛАЗ имени П. А. Воронина, а также изготовлению средств индивидуальной бронезащиты на других предприятиях горокруга, пишут newizv.ru.
Как рассказал глава Луховиц, основным градообразующим предприятием Луховиц является ЛАЗ имени Воронина — филиал Объединенной авиастроительной корпорации. Завод подпишет соглашение на производство 19 гражданских самолетов с турбовинтовыми двигателями. Машины должны быть изготовлены в течение ближайших трех-четырех лет. Тимохин отметил, что первые летные испытания запланированы на 26 декабря этого года. Он также выразил радость приближению этого момента. Воробьев побывал на авиазаводе в конце апреля этого года, когда проект новой машины находился на стадии сборки и доработки.
Еще два крупных луховицких предприятия осуществляют выпуск средств индивидуальной бронезащиты и бронежилетов.
12 000 бронежилетов выпустят на заводе «Штурмснаряжение и экипировка» в этом году, в следующем — в десять раз больше. Расширить производство планирует и НПП «КлАСС», где через год будут выпускать более 90 000 единиц продукции. Важно отметить, что сейчас специалисты занимаются разработками, позволяющими обеспечить 100%-ную выживаемость в бою.
По подсчетам экспертов прирост внебюджетных инвестиций в экономический сектор Луховиц за девять месяцев этого года увеличился на 41% по сравнению с аналогичным девятимесячным периодом прошлого года. В итоге объем инвестиционных капиталовложений составил 3,8 миллиарда рублей.
Известно, что все заводы городского округа продолжают функционировать, несмотря на санкции. В том числе речь идет о пяти предприятиях, учредителями которых являются юридические лица — резиденты других государств.
Кроме того, в 2022 году в округе было открыто семь новых заводов, на которых было создано более четырехсот рабочих мест.