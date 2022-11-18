Андрей Воробьев: На авиазаводе в Луховицах скоро пройдут испытания Ил-114-300

Как рассказал глава Луховиц, основным градообразующим предприятием Луховиц является ЛАЗ имени Воронина — филиал Объединенной авиастроительной корпорации. Завод подпишет соглашение на производство 19 гражданских самолетов с турбовинтовыми двигателями. Машины должны быть изготовлены в течение ближайших трех-четырех лет. Тимохин отметил, что первые летные испытания запланированы на 26 декабря этого года. Он также выразил радость приближению этого момента. Воробьев побывал на авиазаводе в конце апреля этого года, когда проект новой машины находился на стадии сборки и доработки.