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Александр Моор выступил на заседании Совета глав регионов при МИД России

18 ноября 13:21, обновлено Сегодня, 22:43
Фото: сайт правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в XXIX заседании Совета глав регионов при МИД России. Рабочая встреча руководителей субъектов с представителями министерства была посвящена вопросам международного сотрудничества в условиях санкций.

На заседании выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поделился накопленным в регионе опытом взаимодействия с зарубежными странами, обозначил приоритетные направления развития гуманитарных и экономических связей.

«Очень важно, что внешняя политика России формируется с учетом ситуации в регионах», — отметил глава региона.

Александр Моор вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову памятный сувенир от Уральского федерального округа — копию памятника Евгению Максимовичу Примакову, оригинал которого расположен на Смоленской площади напротив здания МИД РФ.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

 

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