Александр Моор выступил на заседании Совета глав регионов при МИД России

На заседании выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поделился накопленным в регионе опытом взаимодействия с зарубежными странами, обозначил приоритетные направления развития гуманитарных и экономических связей.
«Очень важно, что внешняя политика России формируется с учетом ситуации в регионах», — отметил глава региона.
Александр Моор вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову памятный сувенир от Уральского федерального округа — копию памятника Евгению Максимовичу Примакову, оригинал которого расположен на Смоленской площади напротив здания МИД РФ.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».