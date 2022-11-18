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46 тысяч литров незаконного алкоголя изъяли правоохранители

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI

Прокуратура провела 13 тысяч проверок по факту незаконного оборота этилового спирта

В этом году в отношении продавцов незарегистрированного алкоголя было возбуждено 295 административных дел, также было объявлено 21 предостережение о недопустимости нарушений закона.

После гибели 28 тюменцев, отравившихся контрафактным алкоголем, следователями СУ СК России по Тюменской области были возбуждены и уголовные дела по пункту «в» части 2 и части 3 статьи 238 УК РФ.

В этом годе на рассмотрение было направлено 17 таких дел в отношении 20 человек. Обвинительных приговор уже прозвучал для 8 из них.

В областной прокуратуре сообщают, что сотрудники регулярно проводят работу по проверке торговых центров и павильонов, чтобы контролировать оборот алкоголя, а также продажу средств бытовой химии и личной гигиены под видом спиртных напитков.

Уже было проведено более 13 тысяч проверок, в результате которых было изъято 57 тысяч единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции, что равняется 46 тысячам литров.

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Прокуры обнаружили 298 нарушений и внесли 38 представлений, а также привлекли к ответственности 67 должностных лиц.

«Кроме того, в отношении виновных лиц возбуждено 295 дел об административных правонарушениях (ст. ст. 14.17.1, 14.16, 14.17, 14.19, 15.12 КоАП РФ, т. е. продажа алкогольной продукции без лицензии, акцизных марок, документов и т. д.), объявлено 21 предостережение о недопустимости нарушений закона», — сообщают в прокуратуре. 

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об отравлении алкоголем 4 горожан. 38-летняя женщина получила 2 года лишения свободы.

#Алиса Вернер#Прокуратура Тюменской области#Алкоголь#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Прокуратура#Торговля#Несанкционированная торговля#Розничная торговля#Внешняя торговля
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