46 тысяч литров незаконного алкоголя изъяли правоохранители

После гибели 28 тюменцев, отравившихся контрафактным алкоголем, следователями СУ СК России по Тюменской области были возбуждены и уголовные дела по пункту «в» части 2 и части 3 статьи 238 УК РФ.
В этом годе на рассмотрение было направлено 17 таких дел в отношении 20 человек. Обвинительных приговор уже прозвучал для 8 из них.
В областной прокуратуре сообщают, что сотрудники регулярно проводят работу по проверке торговых центров и павильонов, чтобы контролировать оборот алкоголя, а также продажу средств бытовой химии и личной гигиены под видом спиртных напитков.
Уже было проведено более 13 тысяч проверок, в результате которых было изъято 57 тысяч единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции, что равняется 46 тысячам литров.
Прокуры обнаружили 298 нарушений и внесли 38 представлений, а также привлекли к ответственности 67 должностных лиц.
«Кроме того, в отношении виновных лиц возбуждено 295 дел об административных правонарушениях (ст. ст. 14.17.1, 14.16, 14.17, 14.19, 15.12 КоАП РФ, т. е. продажа алкогольной продукции без лицензии, акцизных марок, документов и т. д.), объявлено 21 предостережение о недопустимости нарушений закона», — сообщают в прокуратуре.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в Тюмени суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об отравлении алкоголем 4 горожан. 38-летняя женщина получила 2 года лишения свободы.