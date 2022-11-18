35 миллионов рублей «сэкономил» руководитель, обманывая налоговую

В СУ СК РФ по Тюменской области сообщают, что, по версии следствия, с мая по октябрь прошлого года, руководитель компании подавал бухгалтеру документы о выполнении услуг, которые на деле организации не оказывались.
Эти данные шли не только в бухгалтерский учет, но и в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. Таким образом глава компании незаконно «сэкономил» на налогах более 35 миллионов рублей.
Прокуратура Тюменской области уже направила это дело в Калининский районный суд. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов.
«В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого и организации наложен арест в размере свыше 38 млн рублей», — сообщают в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о другом руководителе тюменского предприятия, который был признан виновным в неуплате налогов на сумму более 50 миллионов рублей.