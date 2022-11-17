Заключенные отправились в зону СВО, гало в Тюмени, ДТП с пьяным полицейским

Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО.
Тюменсике адвокаты утверждают, что перевод заключенного в другой регион — процесс серьезный и затрачивает много времени. Основной мотивацией для участия в СВО у осужденных является возможность освобождения из тюрьмы.
Ещё 11 ноября Евгений Пригожин подтвердил массовую запись тюменских заключенных в добровольцы. Он подчеркнул, что добровольцы – это обычные «мужики от сохи».
«Я думаю, что заключенные имеют высочайший уровень сознательности, значительно больший, чем российская элита. Заключенные – это обычные мужики», - отметил глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин.
В Тюмени горожане заметили явление гало в мороз 17 ноября.
Сегодня утром жители областной столицы стали свидетелями необычного явления. Над Тюменью было зафиксировано гало. Фото радужного свечения появилось в соцсетях. Последний раз подобное наблюдалось в марте. В зимний период появление гало является предвестником потепления.
К концу недели синоптики ожидают в Тюмени повышение температуры до – 8 градусов.
По вине пьяного полицейского в ДТП пострадали 5 человек.
В Тюмени полицейский устроил аварию с пятью пострадавшими. Он был пьян, авария произошла 13 ноября. Легковая машина влетела в грузовик на Старотобольском тракте. В УМВД по Тюменской области сообщили, что полицейский уже уволен.
На данный момент мужчина еще находится в реанимации. В ДТП он получил тяжелые травмы. Одна пассажирка была переведена в профильное отделение больницы.
Стоит отметить, что вчера 36-летний водитель был осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж» в центре Тюмени. 4 января его машина Honda столкнулась с Lexus, один человек погиб.