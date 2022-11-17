Валерий Лимаренко: Важная цель моей работы — улучшать качество жизни в регионе

Отметим, Валерий Лимаренко регулярно проводит прямые линии с жителями Сахалина и Курил. Люди очень ценят возможность обратиться со своими проблемами к губернатору, получить ответ о том, как и когда проблема будет решён их вопрос. А губернатор — напрямую, а не из отчётов профильных чиновников, узнать о трудностях, с которыми сталкиваются жители региона, как они решаются на местах, в каком направлении необходимо усилить работу. Больше всего сахалинцев и курильчан волнуют сферы ЖКХ, экологии, здравоохранения, социального обслуживания.