В Тюменской области проведут мониторинг загрязнения воды в реках

Стороны решают вопросы по режиму работы Сергеевского водохранилища.
В ходе прошедшего заседания было решено усилить совместный мониторинг состояния трансграничных рек по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Обсуждались вопросы весеннего паводка в Тюменской области.
«Качество воды выходит сейчас на первое место. Поэтому наши совместные рабочие группы сосредоточатся на выявлении источников загрязнений», - отметил Вадим Никаноров.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев будут перевозить по реке Иртыш на судне с воздушной подушкой.