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В Тюменской области проведут мониторинг загрязнения воды в реках

Вчера, 13:44
Фото: 1MI

В Тюменской области усилят мониторинг загрязнения воды из рек Казахстана

Комиссии из Тюменской области и Казахстана провели заседание по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. По данным информцентра регионального правительства, встреча проходит ежегодно с 1992 года.

Стороны решают вопросы по режиму работы Сергеевского водохранилища.

В ходе прошедшего заседания было решено усилить совместный мониторинг состояния трансграничных рек по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Обсуждались вопросы весеннего паводка в Тюменской области.

«Качество воды выходит сейчас на первое место. Поэтому наши совместные рабочие группы сосредоточатся на выявлении источников загрязнений», - отметил Вадим Никаноров.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев будут перевозить по реке Иртыш на судне с воздушной подушкой.

Тюменцев будут перевозить по реке Иртыш на судне с воздушной подушкой
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#Реки#Лог реки Тюменки#Вода#Загрязнение воды#Мониторинг#Казахстан#Александр Мязин
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