В Тюменской области проведут мониторинг загрязнения воды в реках

В Тюменской области усилят мониторинг загрязнения воды из рек Казахстана

Комиссии из Тюменской области и Казахстана провели заседание по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. По данным информцентра регионального правительства, встреча проходит ежегодно с 1992 года.