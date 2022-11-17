В Тюмени собираются открыть новый парк и пешеходный бульвар

Согласно опубликованным документам, подрядной организации предстоит в течение двух недель разработать график выполнения работ. По проекту, в сквере появятся скейт-парк, футбольное поле, уличный тренажерный зал, детские игровые комплексы, площадки для выгула собак.

Некоторые тюменцы уверены, что во время благоустройства сквера строители срубят местные деревья.

«Что в наше время означает благоустройство? Это почти полное уничтожение зеленого массива, столь необходимого нам, жителям мегаполиса. В чем особенность сквера? Это уникальный неофициальный памятник человеческому труду и единению», - сообщила изданию местная жительница Полина Кузина.

Люди полагают, что в сквере нужно просто обновить дорожки.