В Тюмени собираются открыть новый парк и пешеходный бульвар

Рекреационные зоны позволят местным жителям отдохнуть на природе.
«Разработан проект концепции развития территории в микрорайоне «Суходольский». Здесь будет создано новое рекреационное пространство для отдыха горожан. Территория станет парком Константина Лагунова», — отметил директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.
Стоит отметить, что Константин Лагунов — заслуженный работник культуры РФ. Он является автором более 50 книг, он написал сценарии для двух фильмов. Константин Логунов основал Тюменскую писательскую организацию.
На данный момент разрабатывается концепция бульвара Пожарных и спасателей. План работ ещё обсуждается.
Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию сквера «Школьный» потратят 97,8 миллионов рублей. Это почти на 12 млн меньше начальной цены аукциона на сайте Госзакупки.
Начальная цена аукциона по выполнению работ по благоустройству сквера составляла 119,3 миллионов рублей. Всего на аукцион было подано три заявки — две оставшиеся компании предлагали провести реконструкцию парка за 119,3 и 105 миллионов рублей.
Согласно опубликованным документам, подрядной организации предстоит в течение двух недель разработать график выполнения работ. По проекту, в сквере появятся скейт-парк, футбольное поле, уличный тренажерный зал, детские игровые комплексы, площадки для выгула собак.
Некоторые тюменцы уверены, что во время благоустройства сквера строители срубят местные деревья.
«Что в наше время означает благоустройство? Это почти полное уничтожение зеленого массива, столь необходимого нам, жителям мегаполиса. В чем особенность сквера? Это уникальный неофициальный памятник человеческому труду и единению», - сообщила изданию местная жительница Полина Кузина.
Люди полагают, что в сквере нужно просто обновить дорожки.