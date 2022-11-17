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В Тюмени назначен новый прокурор города

17 ноября 06:09
Фото: Тюменская городская Дума
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором города Тюмени назначен старший советник юстиции Владимир Бондарчук. Ранее он работал Ялуторовским межрайонным прокурором.

Процедуру представления провел прокурор Тюменской области, государственный советник юстиции 3 класса Владислав Московских. В мероприятии принял участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный. Он отметил, что прокуратура и Дума эффективно взаимодействуют в реализации задач по защите прав тюменцев и развитию областного центра.

«Тюменская городская Дума находится в постоянном диалоге с органами прокуратуры. В своей работе Дума, прежде всего, руководствуется нуждами и интересами жителей города, а принимаемые правовые акты должны соответствовать принципам законности. Сотрудники прокуратуры всегда присутствуют на заседаниях Думы и постоянных комиссий»,подчеркнул Евгений Заболотный.

Евгений Заболотный выразил уверенность в дальнейшей конструктивной совместной работе с прокуратурой города Тюмени.

Справка: Владимир Владимирович Бондарчук родился в 1974 году в Ишиме. На службу в органы прокуратуры Тюменской области поступил в 2002 году, работал помощником, а затем заместителем Ишимского межрайонного прокурора. С 2012 года занимал должность заместителя прокурора Тюмени. В 2017 году был назначен Ялуторовским межрайонным прокурором.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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