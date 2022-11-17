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В селе Малышенка Тюменской области после капремонта открылась школа

17 ноября 12:01
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
В селе Малышенка Тюменской области после капитального ремонта открылась школа. Ребята уже приступили к занятиям в обновленном здании. Глобальная реставрация школы проведена к 50-летнему юбилею образовательного учреждения, сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

В рамках в регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» здесь завершен комплексный капитальный ремонт и оснащение школы. Средства были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Современный облик приобрел фасад школы, отремонтированы все внутренние помещения. Новая удобная школьная мебель и оборудование позволит осваивать общеобразовательные программы в более комфортных условиях. Предусмотрены и места для отдыха и досуга, а вновь созданный в отдельном помещении Центр детских инициатив поможет учащимся генерировать и воплощать в жизнь свои идеи.

Таким образом, все запланированные в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» к вводу в 2022 году объекты, открыты. Помимо Малышенской школы завершены работы в Омутинской СОШ № 1 и Рассветовской СОШ Исетского района.

Ещё в 2-х школах выполняется ремонт: Дубровинской школе Ярковского района и школе № 62 города Тюмени. Завершение работ по этим объектам запланировано в 2023 году.

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