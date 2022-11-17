В селе Малышенка Тюменской области после капремонта открылась школа

Современный облик приобрел фасад школы, отремонтированы все внутренние помещения. Новая удобная школьная мебель и оборудование позволит осваивать общеобразовательные программы в более комфортных условиях. Предусмотрены и места для отдыха и досуга, а вновь созданный в отдельном помещении Центр детских инициатив поможет учащимся генерировать и воплощать в жизнь свои идеи.