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В четверг Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

Вчера, 13:32
Фото: 1MI

Пробки в 9 баллов вновь остановили движение в Тюмени

В Тюмени 17 ноября в час пик вновь наблюдаются крупные пробки. В районе улицы Республики, 240, столкнулись «Шевроле» и «Тойота», здесь образовался затор в 1,5 километра, сообщает сервис 2ГИС.

В районе Московского тракта продолжается уборка дороги. Пробка образовалась на Червишевском тракте (примерно в 1 км от Тюмени). Здесь легковой автомобиль въехал в разделительное заграждение, одна полоса трассы блокирована.

Серьёзные заторы наблюдаются в центре областной столицы и на Мельникайте. Вечером в городе произошло 8 аварий.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём на улице Харьковской возникла пробка в 2 километра. Рабочие проводили уборку снега с дороги. Утром заторы не превысили 8 баллов.

Тюменцы снова встали в 9-бальные пробки
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#Авария#ГИБДД#Дорожные пробки#Пробки#Дорожное движение#Движение транспорта#Александр Мязин
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