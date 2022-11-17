В четверг Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

Пробки в 9 баллов вновь остановили движение в Тюмени

В Тюмени 17 ноября в час пик вновь наблюдаются крупные пробки. В районе улицы Республики, 240, столкнулись «Шевроле» и «Тойота», здесь образовался затор в 1,5 километра, сообщает сервис 2ГИС.