В четверг Тюмень снова встала в девятибалльных пробках

В районе Московского тракта продолжается уборка дороги. Пробка образовалась на Червишевском тракте (примерно в 1 км от Тюмени). Здесь легковой автомобиль въехал в разделительное заграждение, одна полоса трассы блокирована.
Серьёзные заторы наблюдаются в центре областной столицы и на Мельникайте. Вечером в городе произошло 8 аварий.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня днём на улице Харьковской возникла пробка в 2 километра. Рабочие проводили уборку снега с дороги. Утром заторы не превысили 8 баллов.