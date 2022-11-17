В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.