Учеба в радость: как выбрать ноутбук для школьника или студента

Экономия при выборе учебного ноутбука не всегда бывает оправдана, ведь современный образовательный процесс часто сводится не только к поиску информации, написанию рефератов и подготовке презентаций. Чтобы ученик мог успешно выполнять все задачи, при выборе техники необходимо в первую очередь обращать внимание на технические характеристики устройства, а уже после – на бренд и цену.
Требования к ноутбуку будут сильно отличаться в зависимости от того, какие задачи ученику придется решать с его помощью. Для выполнения стандартных заданий, например, поиска информации, подготовки презентаций и просмотра вебинаров, подойдет недорогой ноутбук со средними характеристиками. А вот студентам-программистам, архитекторам или дизайнерам требуется работать в специальных программах, которые очень требовательны к ресурсам устройства, поэтому потребуется ноутбук с высокой производительностью, хорошей видеокартой и большим объемом оперативной памяти.
В этом году продажи ноутбуков на Авито в Тюмени выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. На платформе родители школьников и студенты стараются подобрать новую модель с нужными характеристиками и при этом сэкономить на покупке – средняя стоимость ноутбуков составляет 22 750 рублей.
Процессор
Процессор отвечает за производительность ноутбука. В линейке недорогих ноутбуков можно подобрать модель с процессором Intel Core i3 или AMD Ryzen 3. Подобные устройства будут успешно справляться со стандартными учебными задачами.
Неплохим вариантом первого ноутбука для младшего школьника станет устройство с двухъядерным процессором Celeron/Pentium. Такие ноутбуки подходят только для работы в офисных программах и интернет-браузерах.
Если ноутбук необходим для работы с требовательными программами, экономить на процессоре нельзя. В этом случае стоит выбрать модель с процессором AMD Ryzen 5 или Core i5 — они обеспечивают высокую производительность при работе в требовательных приложениях.
Лайфхак — чтобы найти новое устройство на Авито, пользователю нужно ввести необходимую модель в строку поиска и поставить фильтр «Новые» в блоке настроек. На сегодняшний день на платформе в Тюмени размещено более 2,9 тыс. объявлений.
Если нужен действительно мощный ноутбук, лучше остановить свой выбор на модели с процессором Core i7 или Ryzen 7. Они способны справляться почти с любыми задачами.
Оперативная память
Во время учебы часто приходится работать сразу в нескольких программах, поэтому при недостатке оперативной памяти ноутбук начинает тормозить. Для стандартных задач лучше выбирать устройство с RAM минимум 8 Гб, а для работы с специализированном ПО – 16 Гб. Более универсальный вариант – ноутбук с дополнительным слотом для подключения отдельного RAM при необходимости.
Видеокарта
Если ученик не работает с графикой, то для решения стандартных учебных задач достаточно ноутбука с интегрированной видеокартой. Для непрофессиональной обработки изображений, например, для презентаций, хорошо подойдут недорогие устройства с процессором AMD Ryzen 3 и встроенной графикой Vega 5.
Покупать ноутбук с дискретной видеокартой, например, GeForce RTX, стоит в том случае, если ученик или студент часто использует профессиональные графические программы или видеоредакторы.
Дисплей
Минимальное разрешение дисплея ноутбука для учебы – 1920х1080 пикселей. Покупать устройство с большим разрешением имеет смысл только в том случае, если он требуется для работы с видео или графикой, а дисплей имеет большую диагональ. На маленьком экране разница будет просто незаметна.
Так как за ноутбуком ученик проводит достаточно много времени, важно обеспечить комфорт и безопасность для глаз, на это влияет тип матрицы. Идеальный вариант для учебы – ноутбук с IPS-матрицей. В отличие от бюджетных TN-матриц они имеют хорошие углы обзора, не мерцают во время работы и позволяют решать широкий спектр задач, включая обработку графики.
Ноутбук с OLED-матрицей имеет смысл брать студенту-дизайнеру или видеографу, так как они отличаются лучшей цветопередачей.
Накопитель
Оптимальным вариантом для учебы станет модель с SSD-накопителем. Он обеспечит высокую скорость работы даже в требовательных программах. Кроме того, твердотельные накопители устойчивы к механическим повреждениям и способны пережить даже падение ноутбука. Тем не менее, в бюджетные ноутбуки устанавливают SSD небольшого объема, и его очень быстро начинает не хватать для нормальной работы.
Для хранения большого количества данных лучше выбирать ноутбук с двумя дисками: SSD объемом 128-320 Гб для системы и программного обеспечения, а также HDD объемом 750 Гб - 2 Тбайт – для хранения пользовательских файлов. Еще один хороший вариант – модель ноутбука, где установлен только один накопитель, но есть слот для второго. В этом случае внутреннюю память легко расширить при необходимости.
Звук и видео
Важность качественного звука и видео для ноутбуков стали очевидны с приходом дистанционного обучения. При выборе устройства для учебы сразу нужно учитывать, что ученику может потребоваться подключиться к вебинару, в том числе и в формате двусторонней связи. Минимальное разрешение встроенной камеры составляет 1 Мп.
Качество звука на ноутбуках напрямую зависит от количества динамиков. Чем их больше, тем лучше будет звук. Однако, для занятий с двусторонней связью все же лучше использовать специальную гарнитуру.
Интерфейсы
На учебном ноутбуке обязательно должны быть два или три порта USB для подключения периферии и внешних накопителей, а также HDMI для подключения внешнего монитора или проектора. На некоторых ноутбуках также встречается разъем.