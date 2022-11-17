Учеба в радость: как выбрать ноутбук для школьника или студента

Экономия при выборе учебного ноутбука не всегда бывает оправдана, ведь современный образовательный процесс часто сводится не только к поиску информации, написанию рефератов и подготовке презентаций. Чтобы ученик мог успешно выполнять все задачи, при выборе техники необходимо в первую очередь обращать внимание на технические характеристики устройства, а уже после – на бренд и цену.