nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы увидели сегодня в небе три солнца

Вчера, 06:27
Фото: ЧС - Тюмень

Тюменцы заметили в небе необычное свечение

Свидетелями необычного природного явления, гало, стали сегодня утром жители Тюмени. Над областной столицей был зафиксирован полукруглый световой луч, напоминающий перевернутую радугу. Фотографиями радужного свечения вокруг солнца горожане поделились в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
Ночью под Тобольском увидели северное сияние
Узнать подробнее

В последний раз такое необычное атмосферное явление жители областной столицы наблюдали в марте этого года.

Гало — это природное явление, возникающее при преломлении световых лучей кристаллами льда. Чтобы сияние появилось вокруг источника света, необходимо наличие кристаллов в низких слоях атмосферы. В зимний период  появление гало является предвестником потепления.

В Тюмени, по прогнозам метеорологов, сегодня в областной столице термометры не поднимутся выше — 19 — 23. В пятницу, 18 ноября, ожидается ясная погода, температура воздуха ночью составит — 18 — 19. Днем потеплеет до — 10 — 13.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года жители Тобольска стали свидетелями редкого для нашего региона явления – северного сияния. Причиной его появления стала мощная вспышка на Солнце 16 августа, которая завершилась геомагнитной бурей спустя двое суток.

#Природные явления#Солнце#Морозы#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО
Сегодня, 09:28
В Тюмени у ЖК «Олимпия» снова загорелся лакокрасочный цех
Вчера, 22:13
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Вчера, 18:04
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Вчера, 19:08
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Вчера, 16:27
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Вчера, 11:23