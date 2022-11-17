Тюменцы увидели сегодня в небе три солнца

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года жители Тобольска стали свидетелями редкого для нашего региона явления – северного сияния. Причиной его появления стала мощная вспышка на Солнце 16 августа, которая завершилась геомагнитной бурей спустя двое суток.