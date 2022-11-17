Тюменцы увидели сегодня в небе три солнца

В последний раз такое необычное атмосферное явление жители областной столицы наблюдали в марте этого года.
Гало — это природное явление, возникающее при преломлении световых лучей кристаллами льда. Чтобы сияние появилось вокруг источника света, необходимо наличие кристаллов в низких слоях атмосферы. В зимний период появление гало является предвестником потепления.
В Тюмени, по прогнозам метеорологов, сегодня в областной столице термометры не поднимутся выше — 19 — 23. В пятницу, 18 ноября, ожидается ясная погода, температура воздуха ночью составит — 18 — 19. Днем потеплеет до — 10 — 13.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого года жители Тобольска стали свидетелями редкого для нашего региона явления – северного сияния. Причиной его появления стала мощная вспышка на Солнце 16 августа, которая завершилась геомагнитной бурей спустя двое суток.