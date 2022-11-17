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Тюменцы ликвидировали стихийный мемориал по погибшей школьнице

Вчера, 05:30
Фото: nashgorod.ru
Стихийный мемориал на улице Эрвье, 30/1, организовали в память о погибшей девочке ее родственники и друзья. Трагедия произошла 28 октября, но цветы к месту гибели подростка несли до тех пор, пока не возмутились жильцы дома.
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«Просьба родственникам, друзьям девочки, которой упала с 17 этажа на Эрвье, 30/1, не превращать вход в подъезд в могилу и больше не приносить цветы. Дайте нам, жителям дома, забыть эту трагедию и не напоминайте нам о случившемся. Есть церковные заведения, где можно побыть в своих помыслах», — написала в сообществе «Заречный район города Тюмени (Зарека)» одна из жительниц дома.

Данный пост поддержали многие участники группы. Горожане отметили, что для почтения памяти усопших есть специальные места.

«Представьте, сейчас каждый, у кого умирал родственник или знакомый, будет перед подъездом вывешивать ленты, венки. Какой смысл оставлять конфеты, игрушки, цветы. Какую помощь это оказывает близким? Да, это большое горе, но как выше и написали, есть кладбище, где человек захоронен», — написала Татьяна Е.

Другая же часть подписчиков группы к возмущениям по поводу создания стихийного мемориала отнеслась с негативом.

«Войдите хоть немного в положение родителей и родственников — у них траур. Со временем люди, которые оставляют игрушки, конфеты и цветы около места трагедии, перестанут это делать. Это временно и можно потерпеть, пособолезновать родителям. Им сейчас хуже всех», — отметил Александр Б.

На данный момент стихийный мемориал уже ликвидирован - цветов, игрушек и черных лент на месте гибели девочки нет. Теперь о трагедии напоминает лишь сломанный поручень у входа в подъезд. На него школьница упала.

Ранее «Наш Город» писал, что 28 октября в Тюмени с балкона 17 этажа дома, расположенного на улице Эрвье, 30/1, выпала девочка-подросток. От полученных травм ребенок скончался.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Гибель детей#Мемориал
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