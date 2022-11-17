Тюменцы ликвидировали стихийный мемориал по погибшей школьнице

Стихийный мемориал на улице Эрвье, 30/1, организовали в память о погибшей девочке ее родственники и друзья. Трагедия произошла 28 октября, но цветы к месту гибели подростка несли до тех пор, пока не возмутились жильцы дома.

Сюжет Тюмень