Тюменский студент стал одним из лучших концертных промоутеров страны

Для участия в кастинге 21-летний студент прошел мастер-класс по музыкальному промоушену от тюменских экспертов в мультицентре «Контора пароходства», изучил образовательные онлайн уроки на цифровой платформе pokolenie.mts.ru и загрузил видеовизитку. В ней Денис поделился своим опытом в организации музыкальных событий на примере регионального фестиваля «Музсходка», рассказал о современных трендах и перспективных направлениях в будущем. Жюри отметило профессиональный подход конкурсанта, что позволило ему занять призовое место.
«Я с детства люблю музыку, активно слежу за свежими релизами и всегда стараюсь их критически оценивать. Больше всего мне нравится альтернативный рок, трип-хоп, электроника, выборочно — джаз и метал. Участие в проекте „Поколение М“ позволило мне проанализировать современную музыкальную индустрию, сформировать свое видение на то, как бы я мог продвинуть любимых исполнителей, что изменить в организации ивентов. Спасибо жюри, что оценило мою работу! Было волнительно, участвовал и импровизировал на эту тему впервые. В будущем хочу связать свою карьеру с медиа, кино или музыкальным искусством», — рассказал Денис Тухватуллин.
Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова отмечает, что в Тюменской области живут талантливые ребята, которые постоянно берут призовые места в различных проектах.
«Не перестаю восхищаться талантами тюменских ребят, которые каждый год входят в число призеров проекта „Поколение М“ по различным номинациям. Например, в этом году в вокальном конкурсе от Полины Гагариной приз зрительских симпатий взяла наша юная вокалистка Екатерина Шадрина, а в конкурсе от Театра-студия „Непоседы“ второе место занял тюменский школьник Спартак Сорокин. Искренне рада, что наша цифровая платформа помогает одаренным детям заявить о себе на всю страну, учиться у мастеров-наставников и становиться частью большого образовательного движения. Приглашаю всех творческих ребят принять участие в новом девятом сезоне, который уже стартовал. Заходите на сайт, смотрите обучающие мастер-классы и загружайте работы по любому из предложенных направлений», — комментирует директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.