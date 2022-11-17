Тюменский студент стал одним из лучших концертных промоутеров страны

Для участия в кастинге 21-летний студент прошел мастер-класс по музыкальному промоушену от тюменских экспертов в мультицентре «Контора пароходства», изучил образовательные онлайн уроки на цифровой платформе pokolenie.mts.ru и загрузил видеовизитку. В ней Денис поделился своим опытом в организации музыкальных событий на примере регионального фестиваля «Музсходка», рассказал о современных трендах и перспективных направлениях в будущем. Жюри отметило профессиональный подход конкурсанта, что позволило ему занять призовое место.