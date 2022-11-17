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Тюменские дороги сковали лед и 8-балльные пробки

Вчера, 03:24
Фото: 1MI
ГИБДД Тюменской области предупреждает водителей о скользких дорогах. На данный момент наряд ДПС службы несет дежурство на пересечении Окружной дороги и Интернациональной — здесь уже образовалась пробка.
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Тюмень
В Тюмени отмечаются 9-бальные пробки из-за трех аварий на 50 лет Октября и снега
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По данным сервиса  2 ГИС, сегодня утром в Тюмени зарегистрированы 8-балльные пробки. Затруднено движение на Закалужской, Червишевском тракте, Пермякова, Мельникайте. Из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия затор образовался на улицах Николая Чаплина и Рабочей.

В пробке стоят водители на участке 50 лет ВЛКСМ — от Холодильной до Мориса Тореза. Водители советуют объезжать данную улицу — в противном случае можно попасть в пробку на несколько часов.

На улице Республики движение затруднено на участке от Пермякова до Мельникайте и от Холодильной до Максима Горького — здесь произошла дорожная авария.

Движение затруднено на улицах Дамбовской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем из-за дорожных аварий уже в два часа дня на дорогах города начали скапливаться автомобильные пробки. В вечернее время были зарегистрированы 9-балльные заторы.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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