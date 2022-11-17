Тюменские дороги сковали лед и 8-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, сегодня утром в Тюмени зарегистрированы 8-балльные пробки. Затруднено движение на Закалужской, Червишевском тракте, Пермякова, Мельникайте. Из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия затор образовался на улицах Николая Чаплина и Рабочей.
В пробке стоят водители на участке 50 лет ВЛКСМ — от Холодильной до Мориса Тореза. Водители советуют объезжать данную улицу — в противном случае можно попасть в пробку на несколько часов.
На улице Республики движение затруднено на участке от Пермякова до Мельникайте и от Холодильной до Максима Горького — здесь произошла дорожная авария.
Движение затруднено на улицах Дамбовской, 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне днем из-за дорожных аварий уже в два часа дня на дорогах города начали скапливаться автомобильные пробки. В вечернее время были зарегистрированы 9-балльные заторы.