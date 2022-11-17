Тюменская фирма заплатит 1 млн рублей за смерть работника

«Судом установлено, что в ноябре 2021 года с водителем ООО «Промстрой» в рабочем поселке на автодороге Междуреченск - Чульжан при проведении ремонтных работ грузового автомобиля «Урал» произошел несчастный случай», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
На ногу мужчины упало самодельное устройство. В результате инцидента он потерял много крови и скончался. Эксперты установили, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ.
Супруга погибшего подала в суд на ООО «Промстрой», с фирмы взыскано 1 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автослесарь получил серьезную травму правого глаза во время ремонта.