nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская фирма заплатит 1 млн рублей за смерть работника

Вчера, 13:04
Фото: 1MI

Предприятие выплатит 1 млн рублей тюменке, чей муж скончался на производстве

Тюменское предприятие выплатит 1 млн рублей супруге работника, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Мужчина получил травму на производстве, спасти его не удалось.
«Судом установлено, что в ноябре 2021 года с водителем ООО «Промстрой» в рабочем поселке на автодороге Междуреченск - Чульжан при проведении ремонтных работ грузового автомобиля «Урал» произошел несчастный случай», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На ногу мужчины упало самодельное устройство. В результате инцидента он потерял много крови и скончался. Эксперты установили, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ.

Супруга погибшего подала в суд на ООО «Промстрой», с фирмы взыскано 1 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автослесарь получил серьезную травму правого глаза во время ремонта.

В Тюмени автослесарь получил серьезную травму правого глаза во время ремонта машины
Узнать подробнее
#Предприятие#Прокуратура Тюменской области#Александр Мязин#Суды#Общество#Выплаты
Подпишитесь
Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО
Сегодня, 09:28
В Тюмени у ЖК «Олимпия» снова загорелся лакокрасочный цех
Вчера, 22:13
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Вчера, 18:04
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Вчера, 19:08
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Вчера, 16:27
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Вчера, 11:23