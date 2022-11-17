Тюменец ударил ножом в живот родственника за нравоучения

Инцидент произошел в октябре прошлого года в ходе совместного застолья. Как выяснилось, мужчина со своей семьей в тот день устроил посиделки с распитием спиртных напитков. Позже между ним и одним из родственников возникла ссора, закончившаяся двумя ножевыми ранениями в живот. Причиной конфликта стали нравоучения со стороны потерпевшего.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. От дачи показаний отказался. Учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей и эксперта, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на четыре года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Приговор обжалован осужденным.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продлили арест до 12 декабря мужчине, убившему свою знакомую.