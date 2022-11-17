Сколько тюменцам придется потратить на новогодний стол

На 8 человек берут около 400 гр слабосоленой сельди. Её можно купить как в виде целой неочищенной рыбы, так и пресервы — очищенное филе, нарезанное небольшими кусочками. В продаже есть сельдь специально для «шубы», которую удобно сразу же добавить в салат без предварительной подготовки.