Сколько тюменцам придется потратить на новогодний стол

Почти в каждом доме в новогоднюю ночь на столе можно увидеть различные салаты, горячие блюда, закуски. Классика для Нового года — салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Винегрет», бутерброды со шпротами, с красной рыбой или икрой, на горячее — блюда из картофеля с запеченной курицей.
К счастью, в тюменских магазинах большой выбор продуктов в разном ценовом диапазоне. Посчитаем, во сколько обойдутся салаты.
В традиционном рецепте есть картофель, морковь, яйца, колбаса, соленые огурцы, консервированный горошек, майонез.
Самая обычная вареная колбаса в магазине стоит в среднем 150 — 200 рублей за 400 гр. Популярные бренды будут стоить чуть дороже. Из этого количества колбасы можно приготовить салат на 8-10 порций.
Картофель и морковь чаще всего продаются на развес. Для «Оливье» понадобится 3 средних картофелины и 4 моркови. Килограмм картофеля стоит 29 рублей, а моркови — 17 рублей.
Выбор консервированного горошка на полках удивляет. Но цена на все примерно одинаковая — около 100 рублей. Опять же нужно учитывать, что известные бренды стоят чуть дороже. Цена на соленые огурцы — порядка 140 рублей.
Десяток куриных яиц обойдется примерно в 60 рублей, в зависимости от категории яйца могут обойтись и чуть дороже. А небольшую упаковку майонеза, которой хватит на этот салат, можно найти за 50-60 рублей.
Таким образом, «Оливье» на 8-10 порций будет стоить около 430 рублей. Самые дорогие продукты — колбаса и консервированный горошек.
В классическом рецепте этого салата большинство ингредиентов как в «Оливье». Отличие только в наличии сельди, свеклы и репчатого лука.
На 8 человек берут около 400 гр слабосоленой сельди. Её можно купить как в виде целой неочищенной рыбы, так и пресервы — очищенное филе, нарезанное небольшими кусочками. В продаже есть сельдь специально для «шубы», которую удобно сразу же добавить в салат без предварительной подготовки.
Целая рыба в тюменских магазинах стоит 200 рублей за килограмм, а уже рубленное филе обойдется в 210 рублей за 220 гр.
Картофель, морковь, свекла и лук — самые дешевые продукты для этого салата. Стоимость картофеля и моркови можно узнать из разбора «Оливье», а свекла стоит 16 рублей за кг. Лук немного дороже — 18 рублей за кг. Важно не забыть и про майонез — 60 рублей.
Общая стоимость «Сельди под шубой» на 8 порций составляет около 180 рублей. Самые дорогие ингредиенты — сельдь и майонез.
Но не у всех тюменцев есть время и возможность посвятить все 31-е декабря приготовлению салатов. Поэтому популярностью пользуются и покупные салаты на развес.
Их можно купить в крупных магазинах, таких как «Окей» или «Лента», а также в кулинариях. Цены, как правило, представлены за 100 гр салатов.
Например, закусочный салат «Закуска Русская» из моркови, сыра, чеснока из майонеза стоит 57 рублей за 100 гр. Известная всем «Сельдь под шубой» обойдется в 78 рублей за 100 гр. Цена на «Винегрет» — 41 рубль. Салат «Северное сияние», состоящий из ветчины, курицы, помидор, огурца, сыра, укропа и майонеза будет стоить 115 рублей.
Выбор салатов и закусок большой, и каждый сможет подобрать себе блюдо по вкусу.
Выбор традиционного новогоднего напитка зависит исключительно от предпочтений каждого. В продаже имеются сладкие игристые вина, полусладкие, полусухие, брют. Есть как белое, так и розовое шампанское.
Самое дешевое шампанское, которое удалось найти — 135 рублей за 0,75 литра. Средняя стоимость одной бутылки составляет 250-300 рублей. Максимального порога цены нет — на витринах можно найти как напиток за 1 тысячу рублей, так и за 5 тысяч рублей.
На новогоднем столе из фруктов чаще всего можно встретить мандарины, бананы, ананасы - консервированные или свежие.
Цена килограмма мандарин сейчас составляет 79 рублей. Бананы стоят чуть дороже — 99 рублей. Если заменять свежие ананасы на консервированные, то за них нужно будет заплатить чуть более 100 рублей за банку в 580 мл.