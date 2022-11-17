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С тюменских улиц вывезли более 6 тысяч кубометров снега

Вчера, 04:17
Фото: Тюмень. Администрация города.

С улиц Тюмени вывезли более 6 тысяч кубометров снега

Более шести с половиной тысяч кубометров снега вывезли за минувшие сутки с улиц Тюмени на полигоны дорожные рабочие.
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Тюмень
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Всего в областной столице последствия снегопада накануне устраняли порядка 528 единиц техники – сотни самосвалов, тракторов, погрузчиков, около 89 комбинированных дорожных машин. Также ликвидацией снега занимались более 650 дорожных рабочих.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 ноября в Тюмени ввели в эксплуатацию второй полигон для вывоза снега, расположенный в районе Воронинских горок. Снег сюда вывозят с улиц Калининского и Центрального округов города. Проектная мощность объекта стоимость более 380 миллионов рублей составляет порядка пятисот кубометров снега.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Уборка улиц#Техника
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