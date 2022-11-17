С тюменских улиц вывезли более 6 тысяч кубометров снега

Ранее «Наш Город» писал, что 15 ноября в Тюмени ввели в эксплуатацию второй полигон для вывоза снега, расположенный в районе Воронинских горок. Снег сюда вывозят с улиц Калининского и Центрального округов города. Проектная мощность объекта стоимость более 380 миллионов рублей составляет порядка пятисот кубометров снега.