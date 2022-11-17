«РАСТАМ-Экология» расширяет направление рекультивационных работ и услуг с отходами

В списке услуг компании есть рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель, организация имеет в этой отрасли большой опыт. Это пригодится в том случае, если землю невозможно использовать по целевому назначению из-за её деградации — нарушенные земли. Также если земли были загрязнены нефтью или нефтепродуктами. Услуга оказывается, если концентрация остаточного нефтесодержания превышает региональные нормативы.
«РАСТАМ-Экология» проводит лесовосстановление либо лесоразведение. Опытные специалисты выращивают лесные насаждения, ухаживают за ними, чтобы деревья прижились и продолжали расти после высадки.
Это поможет восстановить лесной фонд или предотвратить эрозию почв на землях других категорий.
Зачистка захламленных территорий необходима в случаях, когда на участке есть сваленные отходы, посторонние предметы, мелкий мусор, мешающий дорожному движению или загрязняющих почву, воздух либо воду. Работники подходят к этим задачам ответственно и оперативно выполняют очистку.
Кроме того, организация «РАСТАМ-Экология» занимается расчисткой и расширением просек воздушных линий (ВЛ) до 110 кВ. Цель этих работ — предотвратить технологические нарушения ЛЭП в результате обрушения деревьев на провода. Благодаря работе специалистов удается снизить уровень аварийности.
И еще одна услуга — обслуживание полигонов промышленных и других отходов. На таких территориях складируют неутилизируемые отходы, а также отходы 3-5 классов опасности. Компания будет контролировать состояние полигонов, собирать, транспортировать и обезвреживать опасные отходы.
Комплексный подход организации «РАСТАМ-Экология» отмечала еще в 2009 году администрация Тюмени.
Воспользоваться этими предложениями можно через официальный сайт «РАСТАМ-Экология», либо позвонив по телефону +7(3452) 40-41-50.