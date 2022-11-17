«РАСТАМ-Экология» расширяет направление рекультивационных работ и услуг с отходами

В списке услуг компании есть рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель, организация имеет в этой отрасли большой опыт. Это пригодится в том случае, если землю невозможно использовать по целевому назначению из-за её деградации — нарушенные земли. Также если земли были загрязнены нефтью или нефтепродуктами. Услуга оказывается, если концентрация остаточного нефтесодержания превышает региональные нормативы.