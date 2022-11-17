По вине пьяного полицейского в ДТП пострадали 5 человек

В результате ДТП пострадали четыре двушки от 18 до 20 лет, а также сам 28-летний водитель. Источник 72.ru сообщает, что компания могла распивать алкоголь, разъезжая по дорогам.
В УМВД по Тюменской области сообщили, что полицейский уже уволен, его начальство также понесет наказание.
Также правоохранители подчеркнули, что виновник аварии понесет ответственность за свое преступление в соответствии с законодательством РФ. Специалисты уже проводят проверку по данному факту.
Но сейчас экс-полицейский еще находится в реанимации в связи с тяжелыми травмами, полученными в результате аварии.
О других пострадавших пока известно мало, одна из пассажирок была переведена из реанимационного отделения в профильное, ее состояние — средней тяжести.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, какое наказание понес житель Ишима, которого поймали за рулем пьяным.