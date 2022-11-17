По вине пьяного полицейского в ДТП пострадали 5 человек

В результате ДТП пострадали четыре двушки от 18 до 20 лет, а также сам 28-летний водитель. Источник 72.ru сообщает, что компания могла распивать алкоголь, разъезжая по дорогам.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что полицейский уже уволен, его начальство также понесет наказание.