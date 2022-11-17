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По вине пьяного полицейского в ДТП пострадали 5 человек

Вчера, 09:25
Фото: 1MI

В Тюмени полицейский устроил аварию с пятью пострадавшими. Он был пьян

13 ноября за рулем легкового автомобиля, который влетел в грузовик на Старом Тобольском тракте был пьяный сотрудник правоохранительных органов, об этом сообщает издание 72.ru.
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ДТП

В результате ДТП пострадали четыре двушки от 18 до 20 лет, а также сам 28-летний водитель. Источник 72.ru сообщает, что компания могла распивать алкоголь, разъезжая по дорогам. 

В УМВД по Тюменской области сообщили, что полицейский уже уволен, его начальство также понесет наказание. 

В Тюмени в ДТП с грузовиком пострадали 5 человек
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Также правоохранители подчеркнули, что виновник аварии понесет ответственность за свое преступление в соответствии с законодательством РФ. Специалисты уже проводят проверку по данному факту.

Но сейчас экс-полицейский еще находится в реанимации в связи с тяжелыми травмами, полученными в результате аварии.

О других пострадавших пока известно мало, одна из пассажирок была переведена из реанимационного отделения в профильное, ее состояние — средней тяжести.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, какое наказание понес житель Ишима, которого поймали за рулем пьяным.

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