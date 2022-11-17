Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО

По данным источника «Нашего Города», в Тюменской области число заключенных, согласившихся отправиться на Украину, значительно превышает общее число добровольцев в совокупности за последние четыре месяца. Мотивацией для участия в СВО у осужденных, в первую очередь, является возможность досрочного освобождения из тюрьмы.