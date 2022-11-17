Партию тюменских заключенных отправляют в зону СВО

Это уже третья попытка УФСИН отправить подписавших контракт заключенных на фронт. Первые две провалились — за заключенными не прибыло воздушное судно.
«Уже два раза вывозили в Рощино, мы постояли там, покурили, самолёт не прилетел. Нас обратно отправили. Около **0 человек из Ишима и *0 человек из ИК-1», - рассказал один из осужденных.
По словам адвоката Марины Козырь, этапирование или перевод заключенного в другой регион — процесс серьезный с юридической точки зрения и для осуществления требует немало времени. Должен быть оформлен приказ УФСИН, подготовлены все документы.
По данным источника «Нашего Города», в Тюменской области число заключенных, согласившихся отправиться на Украину, значительно превышает общее число добровольцев в совокупности за последние четыре месяца. Мотивацией для участия в СВО у осужденных, в первую очередь, является возможность досрочного освобождения из тюрьмы.
Ранее «Наш Город» писал, что 4 ноября президент России Владимир Путин подписал изменения в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», которые разрешают призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость. Исключением являются такие преступления, как терроризм, педофилия, насильственный захват власти, захват заложников, угон военного судна.