От колонии № 1 выехали автозаки с заключенными

По данным источника «Нашего Города», сегодня должна состояться отправка осужденных в зону боевых действий на Украину для участия в специальной военной операции. По неофициальным данным, это уже третья попытка – первые два раза за заключенными не прибыли спецрейсы.
В приемной УФСИН по Тюменской области «Нашему Городу» на вопрос о том, состоится ли отправка осужденных в зону СВО сегодня, не ответили.
«У нас нет такой информации», - сообщили в УФСИН.
В пресс-службе ведомства на телефонный звонок никто не ответил. Отправлен официальный запрос.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 ноября в Тюмень приезжал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он посетил несколько исправительных колоний для призыва осужденных в ЧВК «Вагнера». По данным источников, согласие на участие в СВО дали несколько сотен заключенных.