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Posted 17 ноября 2022, 08:00

Published 17 ноября 2022, 08:00

Modified 17 ноября 2022, 08:02

Updated 17 ноября 2022, 08:02

От колонии № 1 выехали автозаки с заключенными

От колонии № 1 выехали автозаки с заключенными

17 ноября 2022, 08:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Заключенные
Автозаки, вывозящие заключенных из исправительной колонии № 1, заметили сегодня жители Тюмени. По словам очевидцев, спецтранспорт направился в сторону аэропорта Рощино.

По данным источника «Нашего Города», сегодня должна состояться отправка осужденных в зону боевых действий на Украину для участия в специальной военной операции. По неофициальным данным, это уже третья попытка – первые два раза за заключенными не прибыли спецрейсы.

В приемной УФСИН по Тюменской области «Нашему Городу» на вопрос о том, состоится ли отправка осужденных в зону СВО сегодня, не ответили.

«У нас нет такой информации», - сообщили в УФСИН.

В пресс-службе ведомства на телефонный звонок никто не ответил. Отправлен официальный запрос.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 ноября в Тюмень приезжал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Он посетил несколько исправительных колоний  для призыва осужденных в ЧВК «Вагнера».  По данным источников, согласие на участие в СВО дали несколько сотен заключенных.

Евгений Пригожин подтвердил массовую запись тюменских заключенных в добровольцы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Заключенные#Военнослужащие#Уголовная ответственность#Исправительная колония#Частичная мобилизация#Осужденные#Рощино аэропорт
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