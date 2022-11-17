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Около Тюмени Mazda на полном ходу влетела в ограждение, погиб 24-летний водитель

Вчера, 10:32
Фото: ГИБДД

Около Тюмени погиб 24-летний водитель Mazda

Недалеко от областной столицы 17 ноября на трассе Тюмень – Омск автомобиль Mazda въехал в ограждение. По данным ГИБДД, инцидент произошел на 13 км автодороги, 24-летний водитель скончался.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства трагедии. Автомобиль получил значительные повреждения, и заблокировал одну из полос трассы Тюмень - Омск. 

«Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП 24-летний мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня «Наш город» сообщал, что по вине пьяного полицейского в аварии пострадали 5 тюменцев. Инцидент произошел 13 ноября.

 

По вине пьяного полицейского в ДТП пострадали 5 человек
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#Александр Мязин#Авария#ГИБДД#Аварии#Дороги#Объездная дорога
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