Около Тюмени Mazda на полном ходу влетела в ограждение, погиб 24-летний водитель

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства трагедии. Автомобиль получил значительные повреждения, и заблокировал одну из полос трассы Тюмень - Омск.
«Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП 24-летний мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сегодня «Наш город» сообщал, что по вине пьяного полицейского в аварии пострадали 5 тюменцев. Инцидент произошел 13 ноября.