Около Тюмени Mazda на полном ходу влетела в ограждение, погиб 24-летний водитель

Около Тюмени погиб 24-летний водитель Mazda

Недалеко от областной столицы 17 ноября на трассе Тюмень – Омск автомобиль Mazda въехал в ограждение. По данным ГИБДД, инцидент произошел на 13 км автодороги, 24-летний водитель скончался.