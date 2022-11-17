Нерадивого водителя из Ишима наказали за пьяную езду

Мужчину признали виновным в управлении машиной в пьяном состоянии. Два года назад его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
А летом этого года он поехал к своей подруге, уже изрядно выпив. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя и задержали.
«Подсудимого наказали: ему предстоит выполнять обязательные работы в размере 400 часов. Кроме того, ишимцу запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение трех лет», — сообщают в пресс-службе областной судебной системы.
Его личный автомобиль был конфискован в доход государства.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж». На момент ДТП обвиняемый не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии.