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Нерадивого водителя из Ишима наказали за пьяную езду

Вчера, 05:44
Фото: 1MI

У ишимца забрали автомобиль за пьяную езду

Был вынесен приговор 43-летнему жителю Ишимского района, разъезжавшему пьяным на машине. Ему дали 400 часов обязательных работ и на три года запретили заниматься деятельностью, которая связана с автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Сюжет
Ишим

Мужчину признали виновным в управлении машиной в пьяном состоянии. Два года назад его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

А летом этого года он поехал к своей подруге, уже изрядно выпив. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя и задержали.

«Подсудимого наказали: ему предстоит выполнять обязательные работы в размере 400 часов. Кроме того, ишимцу запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение трех лет», — сообщают в пресс-службе областной судебной системы.

Его личный автомобиль был конфискован в доход государства.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени 36-летний водитель осужден за смертельное ДТП у ТЦ «Галерея Вояж». На момент ДТП обвиняемый не имел водительских прав и находился в нетрезвом состоянии.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Административная ответственность#Водители#Нетрезвые водители#Суды#Общество#Ишим#Наказание
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