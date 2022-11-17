Нерадивого водителя из Ишима наказали за пьяную езду

У ишимца забрали автомобиль за пьяную езду

Был вынесен приговор 43-летнему жителю Ишимского района, разъезжавшему пьяным на машине. Ему дали 400 часов обязательных работ и на три года запретили заниматься деятельностью, которая связана с автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

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