Начальник тюменского ГУСа считает перепробеги нормой

«Как правило, асфальт к моменту выпадения снега перестают укладывать. Но отдельные работы проводят, это не запрещено ни нормами, ни правилами. Технологии позволяют ремонтировать дороги и зимой, в снег», — объяснил Павел Перевалов.
Дороги с высокой интенсивностью движения находятся в приоритете по уборке от снега и льда. По классике с гололедом в регионе борются с помощью песко-соляной смеси, агрессивные реагенты не используются.
Собранный с дорог снег еще в прошлом году вывозили на полигоны на Велижанском тракте, на ул. Тополиной. Но уже заканчивают строительство современного полигона для складирования снега на Воронинских горках, и после открытия снег будут свозить туда. На дорогах, соединяющих населенный пункты, снег сталкивают на обочину.
Что касается проблем, волнующих местных жителей, Павел Перевалов посоветовал горожанам не молчать, а сообщать о неудобствах, вносить предложения. Он заверил, что все обращения рассматриваются и берутся в работу.
«Нормативы, к сожалению, написаны кровью. Есть нормативные расстояния между примыканиями, то есть не должно быть двух примыканий к федеральной трассе на расстоянии 100 метров одно от другого. То же самое с разворотами, левыми поворотами. Поэтому в некоторых случаях возникают перепробеги», — уверен Перевалов.
Начальник ГУС подчеркнул, что перепробеги не превышают нормативных значений. Он считает, что допустимо, когда автомобилист проезжает лишние пару километров.
Жители Тюмени в соцсетях регулярно обращают внимание властей на некачественные дороги. Например, ранее «Наш Город» писал о жалобе горожанки Екатерины на участок по ул. Широтной. Девушка сообщала, что пешеходам приходится идти по дороге вдоль забора. Проезжающие мимо машины обливают пешеходов грязной водой, а во время гололеда здесь легко упасть и угодить под колеса автомобиля.