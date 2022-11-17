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Начальник тюменского ГУСа считает перепробеги нормой

Вчера, 10:47
Фото: 1MI

Павел Перевалов рассказал про уборку дорог от снега в Тюменской области

Дороги Тюмени из года в год признают лучшими в России. Ежегодно ремонтируется около 600 км дорожного полотна. Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов в ходе прямого эфира ВК рассказал о вывозе снега, ремонте дорог, перепробеге.
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Тюмень
«Как правило, асфальт к моменту выпадения снега перестают укладывать. Но отдельные работы проводят, это не запрещено ни нормами, ни правилами. Технологии позволяют ремонтировать дороги и зимой, в снег», — объяснил Павел Перевалов.

Дороги с высокой интенсивностью движения находятся в приоритете по уборке от снега и льда. По классике с гололедом в регионе борются с помощью песко-соляной смеси, агрессивные реагенты не используются.

Собранный с дорог снег еще в прошлом году вывозили на полигоны на Велижанском тракте, на ул. Тополиной. Но уже заканчивают строительство современного полигона для складирования снега на Воронинских горках, и после открытия снег будут свозить туда. На дорогах, соединяющих населенный пункты, снег сталкивают на обочину.

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Что касается проблем, волнующих местных жителей, Павел Перевалов посоветовал горожанам не молчать, а сообщать о неудобствах, вносить предложения. Он заверил, что все обращения рассматриваются и берутся в работу.

«Нормативы, к сожалению, написаны кровью. Есть нормативные расстояния между примыканиями, то есть не должно быть двух примыканий к федеральной трассе на расстоянии 100 метров одно от другого. То же самое с разворотами, левыми поворотами. Поэтому в некоторых случаях возникают перепробеги», — уверен Перевалов.

Начальник ГУС подчеркнул, что перепробеги не превышают нормативных значений. Он считает, что допустимо, когда автомобилист проезжает лишние пару километров.

Жители Тюмени в соцсетях регулярно обращают внимание властей на некачественные дороги. Например, ранее «Наш Город» писал о жалобе горожанки Екатерины на участок по ул. Широтной. Девушка сообщала, что пешеходам приходится идти по дороге вдоль забора. Проезжающие мимо машины обливают пешеходов грязной водой, а во время гололеда здесь легко упасть и угодить под колеса автомобиля. 

 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные работы#Дорожное строительство#Павел Перевалов#Главное управление строительства
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