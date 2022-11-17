Начальник тюменского ГУСа считает перепробеги нормой

Собранный с дорог снег еще в прошлом году вывозили на полигоны на Велижанском тракте, на ул. Тополиной. Но уже заканчивают строительство современного полигона для складирования снега на Воронинских горках, и после открытия снег будут свозить туда. На дорогах, соединяющих населенный пункты, снег сталкивают на обочину.