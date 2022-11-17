На техприсоединение потребителей к сетям энергетики направят более 650 млн рублей

В октябре энергетики отмечали опережающие темпы исполнения договоров ТП – подключение новых клиентов превысило количество новых заявок в 3,5 раза. По словам энергетиков, общий объем финансирования мероприятий, связанных с техприсоединением в Тюменской области в этом году, может составить порядка 670 млн рублей.
Заместитель гендиректора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елена Бакланова предполагает, что увеличение количества заявок в Тюменской области может быть вызвано как переездом потребителей в частные дома в связи с действовавшими ранее коронавирусными ограничениями, так и желанием успеть воспользоваться льготным техприсоединением, действовавшим до 1 июля 2022 года.
Компания заключила с 2020 по 2022 годы 16 тысяч договоров с потребителями, 14 тысяч из них – жители СНТ и поселков. Существенно увеличились и обращения граждан к энергетикам: за последние 2 года в контакт-центр «Россети Тюмень» поступило почти 200 тысяч звонков, при этом значительная часть вопросов не связана с техприсоединением.
Как пишет издание «Коммерсант Урал», в Тюменской области проблемы электроснабжения начинаются с 1990-х и 2000-х годов. Часть причин связана с нежеланием собственников электросетевого хозяйства – муниципальных образований и других организаций – финансировать техперевооружение и модернизацию инфраструктуры развивающихся территорий. До сих пор в Тюменском районе есть населенные пункты, где электрические сети устанавливались в 1970-х годах. Развивать энергоинфраструктуру, количество абонентов которой стабильно рстет, энергетикам не позволяют заключаемые администрациями договоры краткосрочной аренды.
«Россети Тюмень» готовы вкладывать собственные средства в модернизацию электрохозяйства, отмечает Елена Бакланова. Для этого требуется решение органов власти о консолидации электросетевого хозяйства на базе компании: только так у нее появятся правовые основания для инвестирования в бесхозы и муниципальные энергообъекты. А значит, энергетики и органы власти смогут совместно привести ветхие сети в соответствие с техническими требованиями и нормативами по качеству электроэнергии.