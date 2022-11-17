На техприсоединение потребителей к сетям энергетики направят более 650 млн рублей

Компания заключила с 2020 по 2022 годы 16 тысяч договоров с потребителями, 14 тысяч из них – жители СНТ и поселков. Существенно увеличились и обращения граждан к энергетикам: за последние 2 года в контакт-центр «Россети Тюмень» поступило почти 200 тысяч звонков, при этом значительная часть вопросов не связана с техприсоединением.